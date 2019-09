Sportovce a hosty vítala osobně ředitelka Martina Brhelová, jemný deštík nikomu nepřekážel v komunikaci, doprovodný program zaujal nejen ty nejmenší. V naleštěných třídách si děti mohly vyzkoušet různé hry, hudební pomůcky, stavebnice, v jídelně to vonělo jako v zaběhnuté cukrárně, dlouháni ze Slunety předávali medaile a Zuzana Rusínová opakovaně vysvětlovala, že tentokrát nepoběží, protože ji večer čeká desítka v Praze.

Hlavní charitativní závod dlouhý 6,5 km vyhrála mezi ženami Marcela Butalová, mezi muži byl nejrychlejší Miroslav Matěcha. Úžasná byla balonková Evička (Eva Chaloupková ze Žandova), skvělý byl Tomáš Pejša, který ukázal, co všechno se dá dělat s hračkou, které děti na celém světě říkají stejně - jojo.

Největším tahákem byl však závod mladých handbikerů, který vyhrála Alexandra Borská z Litoměřic. Čtyři náročná kola kolem parku odkroužila v těsném závěsu za vedoucím Adamem Kutanem, v jedné zatáčce dokonce vypadla ze svého stroje, nezpanikařila a v posledním pátém kole Adama v cílové rovince předjela. Byl to úžasný závod a sklidil zasloužený potlesk.

"Trať byla skvělá. Mám takový dojem, že Adam zvolit těžký převod, je to kluk, má větší sílu v kopci. Já jsem ho zase dojížděla na rovince. Jako vždy, problémy mi dělala levotočivá zatáčka a také jsem tam spadla. Už jsem si myslela, že je to konec. Do závěrečného pátého kola jsem dala prostě všechno a v cílové rovince jsem Adama předjela. Doma mám zlatých trofejí víc, jsem vítězka Českého poháru ve své věkové kategorii a moc se těším do Ústí nad Labem 21. září, kde pojedu závod mládeže před půlmaratonem. Všichni byli dobří, poděkování patří nejen pořadatelům, ale hlavně všem členům Spolku Černí koně, bez kterých by nikdo z dětí na trať nevyjel," svěřovala se copatá slečna v zelené přilbě.

Hlavní charitativní závod neměl favorita. Hodně místních borců se omluvilo, v sobotu běžeckých akcí bylo víc. Hned od startu se vytvořily na čele dvě malé skupinky, kde dlouho diktoval tempo místní učitel Martin Kotěšovec hlasitě povzbuzovaný Zuzanou Rusínovou. Podle odborníků přepálil tempo a nakonec doběhl zcela vyčerpaný na čtvrtém místě.

Teplický běžec Miroslav Matěcha se od něj odpoutal ve čtvrtém kole a v čase 00:26:02 proběhl cílem jako první. O druhé místo se bojovalo do posledních metrů, málem rozhodovala cílová fotografie. Jen chvilku držela krok s pozdější vítězkou Marcelou Butalovou z Lovosic domácí naděje Kamila Turková. Závěr patřil sportovkyni se startovním číslem 105. Pořadatelé zaslouží velkou jedničku, jen diváků mohlo přijít víc. Dobrých skutků není nikdy dost!

Hlavní charitativní běh muži:

1. místo - Miroslav Matěcha - startovní číslo 117 - čas 00:26:02

2. místo - Pavel Kváš - startovní číslo 126 - čas 00:27:14,7

3. místo - Milan Dufek - startovní číslo 115 - čas 00:27:14,9

Ženy:

1. místo - Marcela Butalová - startovní číslo 105 - čas 00:30:17

2. místo - Kamila Turková - startovní číslo 120 - čas 00:31:00

3. místo - Michaela Topinková - startovní číslo 109 - čas 00:31:56

Miroslav Vlach