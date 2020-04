„Většinou máme dva tréninky denně. Jeden je takový udržovací, hráli jsme třeba nohejbal, na druhém pak děláme basketbalové věci,“ objasnil kouč Antonín Pištěcký. Hráči ale na trénincích rotují, aby se vešli do limitů počtů osob. V úterý odpoledne tak chyběli například Pavel Houška či Michal Šotnar. „Byli s námi dopoledne, tyto individuální basketbalové tréninky preferuji spíše pro mladé kluky, starší mazáci už vědí, co a jak,“ vysvětlil Pištěcký, jenž dohlížel na Pecku, Faita, Davida, Maděru, Karlovského a Haiblíka.

Současná omezení ale nelimitují jen počet osob. Zakazují také kontaktní cvičení, hráči musí dbát i na odstupy a hygienu. Na šesti koších tak trénovali pouze různé nájezdy do zakončení. Bez obrany, každý se svým míčem, samozřejmostí byla dezinfekce. Změnou bylo také venkovní prostředí pod přímým sluníčkem, které si nejvíce užíval Ladislav Pecka, prohánějící se po hřišti bez trika.

„Já osobně bych bral basketbalové tréninky raději uvnitř, protože pro klouby je to lepší, než tyto povrchy, ale pokud nebudou nějaké abnormální výkyvy teplot, tak se to dá i venku,“ prozradil ústecký trenér.

Toho však mrzel právě fakt, že hráči museli zůstat bez kontaktu. „Ne proto, že bych potřeboval hrát pět na pět, což kvůli omezení počtu osob ani nemůžeme, ale protože tu slepě nacvičujeme situace jeden na nikoho. Je sice fajn, že tvoříme hráče, kteří pak umí dokonale zvládat takové nájezdy ale jakmile mají hrát jeden na jednoho, dva na dva a podobně, nemají to zažité, a to je problém.“

Přesto byl basketbalový trénink po více než pěti týdnech vítanou změnou i pro hráče.„Jsem rád, že můžeme zase trénovat pohromadě, dlouho jsem kluky neviděl. Je to určitě lepší, než být jen doma, nebo trénovat individuálně,“ těšilo Jana Maděru, který byl na Facebooku Slunety zachycen v tréninkovém videu, kterak sprintuje do prudkého kopce. „Každý den jsem se snažil běhat, nebo posilovat, hodně času jsem věnoval škole a přítelkyni.“

Válečníci trénují bez cizinců, klub šetří

Trénovat začali také děčínští Válečníci. „Jelikož tady nemáme cizince a Landa s Gruntem jsou v rekonvalescenci, tak se vejdeme do počtu osmi lidí. Je to těžké, hráči jsou prakticky bez míče. Jde o to, aby zůstali v kondici. Dá se to nazvat přípravou na nový ročník,“ prozradil generální manažer klubu Lukáš Houser.

Válečníci museli sáhnout k úsporným opatřením. Ty se týkají hráčů, realizačního týmu a vedení, kdy budou všechny odměny částečně pokráceny. „Všichni chápou současnou situaci a rozumí důvodům úspor. Děčínský basket je prostě v tuto chvíli na prvním místě! Konkrétní nebudeme“, řekl k opatřením Houser, který jedná o odehrání zatím odloženého finále Alpe Adria Cupu s Pardubicemi. „Mělo by se to stihnout před začátkem nové sezóny. Podle mě by to mohlo proběhnout v září.“ (zej)