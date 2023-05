Vyrovnáno, 1:1! Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli druhý zápas čtvrtfinálové série v Pardubicích 96:83. Ve dvou domácích duelech, které se budou hrát v úterý a ve středu, si tak mohou vypracovat postupový mečbol.

Pardubičtí basketbalisté ve druhém čtvrtfinálovém utkání Kooperativa NBL nestačili na Slunetu Ústí nad Labem. | Foto: Milan Křiček

"Pro nás je to dnes daleko pozitivnější hodnocení, než po prvním zápase. Venkovní zápasy v play-off jsou vždy těžké, my jsme sem přijeli s cílem odvézt si alespoň jednu výhru a tu máme," liboval si křídelník Ústí Kristopher Martin, autor 21 bodů. "Základem úspěchu byl fakt, že to, co jsme včera předvedli jen v první půlce zápasu, jsme dnes dokázali plnit všechny čtyři čtvrtiny, dařilo se nám v obraně i v útoku. Už se strašně těším na domácí zápasy před našimi fanoušky," dodal nadšeně.

První polovina zápasu měla podobný průběh jako úvodní mač, Sluneta si vypracovala mírné vedení a znovu nastřílela v poločase téměř padesát bodů, v poslední vteřině trefil trojku Maděra a zařídil tak stav 42:48. Po změně stran se Severočeši snažili utrhnout do výraznějšího náskoku, to se jim ale povedlo až za stavu 47:54, kdy byl odpískán faul v jejich prospěch. To neunesl domácí trenér Dino Repeša, který dostal nejprve technickou chybu a následně i diskvalifikaci. To znamenalo, v součtu s trestnými hody za zmíněný faul, hned pět šestek pro Slunetu, která se po trojce po následném výhozu z autu utrhla na 62:47.

Šotnar před čtvrtfinále: Do série jdeme s odhodláním postoupit

Krom desetibodového navýšení náskoku ve třetí periodě rozhodlo v této desetiminutovce také obnovené zranění Petra Šafarčíka a samozřejmě i ztráta hlavního kouče, který musel opustit lavičku. Spolu s absencí pivota Rikiče to mělo pro domácí katastrofální následky. Pardubice se sice ještě dokázaly vyhrabat z až osmnáctibodové ztráty na jednociferný rozdíl, na srovnání ale tentokrát neměly. Ústeckým se dařila i střelba z dálky, jedenáct trojek (Hicks 2/3, Svejcar 5/8) budiž důkazem. A jelikož žlutomodří kralovali i na doskoku a ve střelbě z vymezeného území, stěhuje se série na sever Čech za stavu 1:1.

"Pro nás je to hrozně důležitá výhra, protože jsme sem přijeli minimálně pro jedno vítězství. V pátek jsme byli trošku smutní, myslím si, že jsme mohli také vyhrát, ale dneska jsme konečně trefili volné střely, které jsme si vytvořili," potvrdil víceméně Martinova slova také hostující kouč Jan Šotnar. "Obrovská pochvala patří mladším hráčům, kteří na hřiště přinesli energii: Johan Haiblík, Honza Karlovský, Martin Nábělek, Honza Maděra, Dominik Heinzl. Pomohli základní pětici ušetřit nějaké síly, hráli skvěle. Je to obrovsky týmové vítězství. Hráli jsme s velkou energií a to je hlavní důvod, proč jsme vyhráli," dodal.

Basketbal, Kooperativa NBL, čtvrtfinále, 2. zápas:

BK KVIS Pardubice - SLUNETA Ústí nad Labem 83:96 (17:22, 42:48, 58:74)

Pardubice: Čolak 23, Dickerson 14, Štěrba, Švrdlík, Vyoral a Pekárek 9, Šafarčík 7, Neal 3, Burda a Potoček 0, Vrábel a Novotný.

Ústí: Svejcar 24, Martin 21, Johnson 14, Hicks 13, Pecka 8, Nábělek a Heinzl 5, Maděra 4, Haiblík 2, Karlovský 0, Gabriel a Wiesner.

Trojky: 29/9 - 27/11. TH: 26/20 - 20/13. Doskoky: 39 - 35. Osobní chyby: 22 - 20 (navíc Repeša TCH, DCH). Diváci: 1 058.

Stav série: 1:1.

Pardubice - Ústí, čtvrtfinále play-off KNBL 2022/23Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil