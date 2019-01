Ústí nad Labem- Do předkola play off volejbalové extraligy vstoupili lépe favorité: Ústí nad Labem porazilo ČZU Praha a Ostrava také doma Zlín shodně 3:1 na sety. Zejména zápas na severu Čech, který se hrál téměř dvě hodiny, byl dost dramatický a jen pro silné povahy.

Ústecká parta po vyhrané první sadě hned druhou ztratila a ve třetí a čtvrté začali lépe pražští vysokoškoláci. Svěřenci trenéra Petra Broma však trpělivě náskok umazávali a koncovku zvládli.



"Pokud by se hrálo podle loňského modelu, měli bychom čtvrtfinále z 8. místa už jisté, takhle o něj musíme bojovat. ČZU je nepříjemný soupeř," řekl manažer ústeckého SKV Miroslav Přikryl.



Volejbalisty, kteří se probojovali do předkola play off, tedy kluby ze sedmého až desátého místa po základní části, čeká náročný týden. V sérii na dvě výhry si to rozdají o postup do čtvrtfinále. První zápasy se hrály v úterý, odvety jsou na pořadu ve čtvrtek a pokud bude stav 1:1 na utkání, rozhodne se až v sobotu.

Hvězdou zápasu číslo jedna byl v hale Slunety s 23 body nejvíce bodující hráč extraligy ústecký ranař Filip Kramar. Šestnáct bodů přidal na straně vítězů Vanags a o dva méně další zahraniční akvizice Voth.



Ústí n. L. - ČZU Praha 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:22) Rozhodčí: Němeček, Kořenek. Čas: 110 minut. Stav série: 1:0.