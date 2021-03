Rapid vstoupil do zápasu výborně a díky dvěma slepeným trefám Macháčka a Výborného, který proměnil penaltu, vedl 2:0. Jako už kolikrát ale Ústečtí vybudovaný náskok ztratili. Rovněž z penalty snížil Šup, tentýž hráč brzy srovnal a ještě do poločasové přestávky otočil skóre Miker. Ten využil přesilovou hru čtyř proti třem, kdy domácí pykali za vyloučení Petra Tichého, jenž v souboji o míč dohrál Jana Žežulku tak nešťastně, že mělnický brankář upadl na hrazení u tribuny a přivodil si krvavé zranění na hlavě. Tichý se za svůj zákrok sice ihned omlouval, podruhé během tří duelů však viděl červenou kartu, byť znovu celkem nešťastnou.

Po změně stran srovnal krok Václav Koc, Olympiku ale vrátil vedení Šustr. Rapid tak v závěrečných minutách znovu sáhl ke své tradiční zbrani, tedy k risku bez brankáře, díky čemuž 26 sekund před koncem vystřelil cenný bod opět Koc.

"I přes mírný tlak soupeře z Mělníka, kdy jsme přežili počáteční nápor, se nám podařilo odskočit o dva góly. To se nám stalo již podruhé v domácím utkání v řadě. Bohužel do konce prvního poločasu jsme o vedení přišli, když soupeř otočil zápas ve svůj prospěch. Myslím si, že vzhledem k velmi náročnému programu v posledním týdnu byla znát na hráčích únava," hodnotil ústecký trenér Martin Dlouhý. "Mělníku jsme chtěli vrátit nešťastnou porážku. To se nám nepodařilo a byli jsme rádi, že jsme v power-play vybojovali alespoň bod. Nejdůležitější bude, aby Jan Žežulka byl v pořádku, přejeme mu brzké uzdravení," dodal, a k jeho přání se s veřejnou omluvou připojil i hříšník Tichý.

Severočeši zůstávají na jedenácté příčce, ztrátu na desáté Brno ale umazali na jediný bod. K dalšímu duelu zamíří 26. března do Českých Budějovic, které v neděli porazili na domácí palubovce 7:6.

Futsal, 1. FUTSAL liga, 20. kolo:

Rapid Ústí nad Labem - Olympik Mělník 4:4 (2:3)Branky a nahrávky: 11. Macháček (Jelínek), 12. Výborný (pen.), 25. Koc (Rozboud), 40. Koc (Výborný) – 14. Šup (pen.), 17. Šup (Hrdý), 19. Miker, 30. Šustr (Hrdý)

Rozhodčí: Čurda. Nagy. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (17. Tichý). Hráno bez diváků.

FC Rapid Ústí nad Labem: Votava (Mrázek) – Macháček, Tichý, Koc, Rozboud, připraven M. Čapek – Jelínek, Výborný – Zajíček, Jaroslav Zápotocký – od 17. Jiří Zápotocký, připraven M. Dlouhý.

SK Olympik Mělník: Žežulka (17. Šanda) – Nečas, Hrdý, Šustr, Jungbauer – Šup, Prejsa – Nedostup, Miker – připraven Lehner, připraven Kalabis.