Futsalisté ústeckého Rapidu zvládli dohrávku 13. kola 2. ligy proti Mladé Boleslavi a po výhře 7:4 si upevnili pozici lídra. Na čele tabulky mají tříbodový náskok.

Rapid Ústí - Malibu Mladá Boleslav, futsal 2. liga 2019/2020 | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Skóre sice otevřel v 10. minutě Jelínek, hosté však otočili a vedli 2:1 a 3:2. Rapid však díky Dlouhému, Sorocabovi a Macháčkovi rozpoutal v závěrečných dvou minutách první půle gólovou smršť a úvodní dějství nakonec ovládl 4:3. Po změně stran si trpělivou hrou vypracoval až čtyřbrankový náskok, v závěru už jen kosmeticky upravil skóre Šimáček. „Nepamatuji, kdy naposledy jsme byli v kompletní sestavě ve třech zápasech v řadě,“ pochvaloval si širokou lavičku domácí kouč Martin Dlouhý, jenž se vrátil na palubovku po dlouhém zranění. „Zápas byl po vánoční pauze, kdy jsme moc netrénovali, takže to bylo znát. Proti Malibu to je vždy vyrovnané, ač jsme vyhráli o tři branky. Jsem za to rád, protože nás nyní čekají těžké duely a my se potřebujeme dostat do zápasového tempa,“ dodal.