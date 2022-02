„Věděli jsme, že nám jde v zápase proti Ústí o hodně a od začátku utkaní jsme pracovali poctivě. Soupeř byl hodně na balonu, ale v bloku jsme ho skvěle drželi od naší branky, a pokud něco prošlo, tak fantasticky chytající Kirov vše zneškodnil. Jsme rádi za vítězství, ale ještě je před námi spousta práce,“ má jasno Karel Kruliš.

Právě poctivá obrana v čele s dobře chytajícím Kirovem, byla základem čtvrtého vítězství v sezoně.

Ústí si definitivně zavřelo dveře do play-off, navíc si trochu komplikuje cestu za záchranou.

„Česká Lípa však velmi dobře a obětavě bránila. Co nedokázala pokrýt její obrana , to chytil brankář. V konečném součtu, hlavně s ohledem na přístup k utkání, vyhráli domácí zaslouženě. Definitivně jsme vyřadili ze hry o play off a co je horší, zkomplikovali jsme si cestu za záchranou,“ smutně pravil Matěj Čapek, hrající předseda Rapidu.

Skvěle zahrál Liberec, který zaskočil pražskou Spartu, když na její palubovce vyhrál 5:2. Dvakrát se trefil Benek a Žoček.

„ Chtěl bych kluky pochválit za to, jak to odjezdili a nechali na hřišti všechno! Z výhry máme obrovskou radost, ale teď musíme tento výkon potvrdit doma proti Chrudimi. Dlouho jsme čekali na body s týmem z TOP 5 a konečně se nám to podařilo,“ usmíval se Jakub Dlask, liberecký brankář.

Roli favorita naplno potvrdili Teplice. Druhý Svarog doma doslova zdemoloval Mělník. Hosté si ze severu Čech odvezli debakl 13:2.

„Na zápas jsem se hodně těšil. Tvrdě jsme se připravovali a na utkání to bylo vidět. S výsledkem jsem spokojený, především s počtem vstřelených branek, a hlavně s naším pokrokem. Teď musíme pokračovat v práci a připravit se na další zápasy,“ přiznal Rodriguinho, hráč Svarog FC.