Futsalisté Rapidu se ve 2. lize konečně znovu nadechli. Po třech prohrách a řadě peripetií se vrátili do haly na Slunetu, kde zvládli v poměru 6:5 přestřelku s Libercem. „Už kvůli té nelichotivé sérii je to pro nás strašně cenná výhra,“ oddechl si předseda klubu Matěj Čapek, který z důvodu několika absencí naskočil v poli.

Rapid začal skvěle a v 11. minutě vedl 3:0, jenže po taktické chybě a risku při hře bez brankáře dovolil soupeři kontaktní gól, ten posléze dokonce srovnal krok. Právě Krok, tedy domácí kanonýr, se ale ukázal jako jeden z rozdílových faktorů a 29 vteřin před koncem prvního dějství vrátil Ústí vedení.

„Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, což nám do stavu 3:0 vycházelo, pak jsme ale úplně vypnuli. Soupeř se nevzdal, napadal, prokázal svou kvalitu a vyrovnal,“ hodnotil Čapek. „Naštěstí jsme dali do šatny gól na 4:3, který nás dost uklidnil.“ S tím souhlasil i hrající trenér Martin Dlouhý. „Od začátku jsme hráli zodpovědně a jednoduše, s čímž jsem byl po dlouhé době opravdu spokojen. Pak jsme ale udělali chybu a soupeři dovolili povstat díky kontaktnímu gólu. Ten následně během minuty a půl vyrovnal, naštěstí jsme se gólem do šatny vrátili do hry,“ líčil.

Po změně stran sice byli Liberečtí aktivnější, ovšem vyrovnat se jim už nepodařilo. V závěru vcelku pohledné bitvy dostal Rapid příležitost desetimetrového kopu, ovšem šanci na hattrick odmítl Krok, na druhé straně snížil na 5:6 Petrlák, ovšem pouhou vteřinu před koncem. Ústí si tak v dohrávce připsalo cenné tři body.

„Liberec byl ve druhé půli více na balonu, přesto se nám podařilo zápas dotáhnout do vítězného konce. Pomohla nám domácí hala s podporou diváků. Duel měl po delší odmlce druholigovou kvalitu,“ doplnil Dlouhý, jehož celek se tak po kompletních 17 kolech vrátil na čtvrté místo druholigové tabulky.

Futsal, 2. liga:

Rapid Ústí– Pampuch Liberec 6:5 (4:3)

Branky a nahrávky: 5. Virt (Krok), 9. Dlouhý (Sloup), 11. Chrudimský (Krok), 20. Krok (Chrudimský), 28. Chmelan, 31. Krok – 15. Čeřovský, 16. Petrlák (Moravec), 17. Barac (Němec), 30. Liška, 40. Petrlák (Liška)

Rozhodčí: Košťál, Šmid. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (9. Vlach). Diváci: 77.