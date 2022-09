Svěřenci Martina Dlouhého položili základ k výhře už v první půli, v níž dali všech pět branek. Dvakrát se trefil Martin Gajdoš, dvakrát Jaroslav Zápotocký, poslední trefu, a k ní tři asistence, obstaral Tomáš Vobořil.

„S výsledkem jsme velice spokojení. V první půli si myslím, že jsme soupeře k ničemu nepustili, po změně stran začal hrát Mělník bez brankáře, takže bylo pravděpodobné, že budou více na balónu. Dobře jsme to ale odbránili a výsledek si pohlídali,“ hodnotil utkání Gajdoš.

„Po velmi vydařené první půli, kdy jsme soupeři odskočili na rozdíl čtyř gólů, jsme do druhého poločasu vstoupili s defenzivními úkoly. Museli jsme reagovat na hru soupeře bez brankáře. Výhru jsme si podle mého názoru zasloužili i přes obdržené dva góly ve druhé půli. Stále ale máme na čem pracovat,“ přidal svůj pohled také domácí trenér.

Hosté se sice po změně stran snažili s výsledkem něco udělat, ovšem ani téměř dvacetiminutová powerplay, v níž si vypracovali i několik slibných příležitostí, jim nakonec vyrovnání nepřinesla.

„Přijeli jsme oslabení o několik hráčů, řekli jsme si, že zkusíme na Rapid vlétnout, dát gól, a pak to nějak uhrát, ubetonovat. Jenže jsme dostali pět gólů, a to se pak Ústí hrálo daleko lépe,“ vyjádřil se k zápasu také kapitán Mělníka Jiří Vokoun. „Ve druhé půli si to hlídali, my sice zkoušeli prakticky celý druhý poločas powerplay, dali jsme v ní dva góly, ale i tak jsme prohráli.“

Rapid tak hned od úvodu sezóny pracuje na co nejklidnější záchraně v nejvyšší soutěži. Renomé si ovšem naboural v neděli, kdy, co by vítěz Ústeckého krajského poháru, vypadl v osmifinále celostátní pohárové části na palubovce Absolutu Český Dub z jižních Čech.

Za Rapid se opět dvakrát prosadil Gajdoš, další trefu zaznamenal i Jaroslav Zápotocký, k němuž se přidali bratr Jiří a Rostislav Šebek, Ústí ale nakonec padlo těsně 5:6.