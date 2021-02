Pražané, které vedl bývalý hrající trenér domácího celku David Filinger, přišli už v první půli o dvoubrankový náskok. Ve druhém poločase však odskočili Ústeckým až na 8:4 a zdálo se, že třetí celek tabulky proti nováčkovi, jenž je zatím stále poslední, nezaváhá. Jenže svěřenci Martina Dlouhého znovu sáhli k risku bez brankáře, a díky třem zásahům v posledních třech minutách slaví cenný bod. Infarktovou koncovku řídil především Jelínek, jenž nejprve 70 sekund před koncem prostřelil Žežulku jako náhradní brankář, dvacet vteřin před koncem si pak vzal na starost desetimetrový kop za šestý faul Slavie, který, na rozdíl od hostujícího Záruby pár sekund před ním, s přehledem proměnil.

„V závěru jsme se museli strachovat, abychom neprohráli. Rapid musím pochválit za bojovnost. Byla to naše hloupost a podcenění soupeře. V součtu je týmová ostuda to, co jsme předvedli. Takto Slavia nehraje," soptil hostující trenér Filinger.

„Je vidět, že musíme zapracovat na začátcích poločasů, kdy jsme inkasovali šest branek. Jsem rád, že se nám podařil risk v podobě power-play a získali bod do soutěžní tabulky,“ reagoval jeho protějšek Martin Dlouhý.

V dalším kole čeká jeho svěřence derby, v pátek hrají v Teplicích.

Futsal, 1. FUTSAL liga, 8. kolo - dohrávka:

Rapid Ústí n. L. – Slavia Praha 8:8 (4:5)

Branky: 7. Ostrák (Zajíček), 9. Výborný (Tichý), 18. Výborný (Jelínek), 19. Zajíček (Rozboud), 32. Ševčík (vla.), 37. Tichý (Zajíček), 39. Jelínek (Výborný), 40. Jelínek (10 m kop) – 3. Jošt (Homola), 5. Leovski (Ševčík), 6. Sita (Záruba), 13. Záruba (Jošt), 20. Záruba, 23. Jošt (Homola), 24. Křemen, 25. Záruba (De Souza Marinho)

Rozhodčí: Cílek - Laštovička. ŽK: 3:3. Hráno bez diváků:

FC Rapid Ústí nad Labem: Klečka (27. Votava) – Rozboud, Koc, M. Macháček, T. Jelínek, připraven Hajaš – Ostrák, Zajíček – P. Tichý, P. Výborný – od 11. Gajdoš, připraven Jiří Zápotocký, připraven Jaroslav Zápotocký. Trenér: Martin Dlouhý.

SK Slavia Praha: Žežulka (Karpiak, Vondráček) – R. Záruba, Homola, Křemen, Sláma, od 14. De Souza Marinho – Jošt, Sita – Leovski, Ševčík – připraven F. Hruška, připraven Vaktor. Trenér: David Filinger.