Ústečtí florbalisté nestačili v semifinálové sérii 1. ligy na Hattrick Brno a prohráli jasně 0:3 na zápasy. Svému soupeři dali jen šest branek, z toho čtyři v úvodním duelu, kde ale desetkrát inkasovali.

„Produktivita asi byla jedním z faktorů, na každý gól jsme se hrozně nadřeli,“ hodnotil kapitán Ústí David Stummer. „Jejich brankář chytal skvěle, navíc nám chyběl tlak do brány. Ve druhém i třetím utkání jsme měli dost šancí, ale chyběla nám taková ta druhá vlna, doklepnout tam odražené míčky,“ popisoval. „Když už jsme nehráli na krásu, měli jsme alespoň bojovat a nějak to domlátit, což se nám nepovedlo,“ dodal obránce, podle nějž byl soupeř lepší, zkušenější a postoupil zaslouženě.

„První zápas neměl z naší strany s play-off a možná ani s florbalem nic společného. Ve druhém a třetím zápase jsme bojovali, chtěli jsme víc, hráli jsme líp, ale je třeba uznat, že soupeř byl kvalitnější, měl dvě extraligové lajny a skoro k ničemu nás nepustil a pohlídal si to,“ uznal sportovně.

DO ÚSTÍ SE VRACÍ RÁD

S tím souhlasil i ústecký odchovanec v brněnských službách Tomáš Brom. „Obrana z naší strany byla hodně kvalitní. Doma se nám to hodně dařilo, v Ústí nám to v první třetině trošku skřípalo, ale nakonec si to sedlo,“ mínil. „Totéž se dá říct o naší produktivitě, kdy nám to opět v Ústí lehce vázlo, ale nakonec jsme nastříleli šest branek, což si myslím že je v semifinále dobré,“ dodal hráč, jenž se do Ústí stále rád vrací.

„Mám to tu rád, baví mě to tu, jde mi to tu, vždy se sem těším,“ řekl obránce, pro nějž má série s Ústím i po třech letech, co hraje za Brno, speciální náboj. „Strávil jsem zde spoustu času, hrál jsem tu od mala až do chlapů, i poté, co jsem šel do Brna, jsem měl do Ústí střídavé starty,“ vypočítal vzpomínky rodák ze severu Čech, jenž doufá, že letos Brno napotřetí zlomí barážové prokletí a proklouzne do nejvyšší soutěže.

TŘÍLETÁ KRIZE

Možná mohla celá sezóna dopadnout jinak, kdyby se Ústí nemuselo opět potýkat s obrovskou marodkou. „Přijde mi, že krizi už máme asi tři nebo čtyři roky, ať už to byly tenkrát příušnice, nebo zranění, ale musíme to tak brát,“ pokrčil rameny Stummer.

Jeho tým se musel celou sezónu obejít i bez dvou obřích talentů, Dominika Beneše a Miroslava Fořta, kteří si před sezónou přivodili vážná zranění. „O Superligu jsme se chtěli porvat, ale bohužel nás pořád něco sráželo. Dvě soutěže, juniorská a dospělácká, se pak nedají celosezónně odehrát ve dvaceti nebo třiceti lidech,“ dodal.

„Možná, že kdybychom byli v plné síle, asi by bylo vyřazení v semifinále zklamáním, ale takhle je nejspíš fér uznat, že to bylo naše maximum. Sezóna se tak dá hodnotit jako úspěšná, ale za rok chceme určitě o postup zabojovat znovu. Superliga do Ústí patří,“ uzavřel zkušený obránce.