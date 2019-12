Sluneta poslední domácí zápas před Vánoci prostě neprohrává. Jako by ústecké basketbalisty motivovala plná hala i sváteční atmosféra, i tentokrát zvládli zápas před akcí Poslední koš ve velkém stylu. Druhou Opavu, která prohrála zatím jen s Nymburkem, vyprovodili 93:66.

SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava | Video: Brzák Daniel

Ústí vstoupilo do zápasu ve velkém stylu, po pěti minutách vedlo 15:2, domácí táhl především fantasticky hrající Martin David. Opavě pomohla přestávka mezi první a druhou čtvrtinou, druhé dějství začala šňůrou 14:4 a přiblížila se na rozdíl pěti bodů. Jenže kouč Slunety Antonín Pištěcký si vybral postupně dva oddechové časy a to zabralo. Slezané už zvládli jen 3 body, naopak Ústí jich nasázelo osmnáct! "Měli jsme výborný vstup do utkání. Kromě nějaké tříminutovky, kterou jsme měli hluchou, ale já měl naštěstí možnost si vybrat dva oddechové časy a hráče uklidnit, jsme zvládli první poločas o dvacet bodů," načal hodnocení zápasu trenér Slunety Antonín Pištěcký. "My jsme vstoupili do zápasu velice špatně, přesto se nám povedlo to stáhnout na pět bodů. Pak jsme si ale nechali Ústí opět odskočit a to už se prostě neodpouští," souhlasil hostující hráč Jan Švandrlík.