„Ve stavu, v jakém jsme, jsme odvedli maximální možnou práci. Kluci museli hrát na pozicích, které neměli pořádně odtrénované. V průběhu celé sezony jsme přišli o šestnáct zraněných hráčů," vysvětlil po utkání jeden z domácích trenérů Milan Sahula.

Jeho týmu přitom v poslední bitvě stačilo tak málo! Blejdi byli před zápasem třetí v tabulce a k účasti v baráži ji potřebovali udržet. Mohli si dovolit prohrát až o 11 bodů! Jenže Severočeši nastoupili ve značně oslabené sestavě a od začátku tahali za kratší konec. Po prvním dějství prohrávali 0:14, v poločase 6:21 a náskok hladového soupeře dál narůstal.

FANOUŠCI HNALI BLADES DO BOJE

Čtyři stovky fanoušků hnaly oslabené Blejdy i po pauze do boje, avšak marně. V závěru se navíc Ústečanům zranili další dva hráči a museli být odvezeni do nemocnice. Blades tak skončili čtvrtí a v příští sezoně budou hrát opět druhou ligu.

„Na zápas jsme se připravovali, jako by to bylo finále, protože v prvním zápase nás Blades porazili. Věděli jsme, kde máme slabiny a co musíme zlepšit. Byli jsme zkrátka dobře připravení a dominovali jsme jak v útoku, tak v obraně," řekl k utkání trenér Plzně Libor Kurfirst.