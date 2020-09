Tenhle rychlík nemá brzdy! Ústecké čepele alias Blades Ústí popravili dalšího soupeře v nejvyšší soutěži a směle míří do play-off. Přerovské Mamuty v Sunday Night Football na Městském stadionu před téměř osmi stovkami diváků zadusili 35:14 a připsali si třetí výhru v řadě.

Blades Ústí - Přerov Mammoths, Sunday Night Football na Městském stadionu, Paddock liga 2020 | Foto: Deník / Karel Pech

Úvod přitom vyšel lépe Přerovu, hosté v první čtvrtině využili chyby Blades ve středu pole a úvodním touchdownem potvrzeným přesným kickem se dostali do vedení 7:0. Blades se sice do poločasu také povedlo dostat míč do end zony za šest bodů, pátý touchdown v této sezóně položil Ladislav Jenšík, potvrzení se ale domácí tým nedočkal a do šaten tak družina Daniela Leška odcházela s jednobodovým mankem.