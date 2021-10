Elba nevyužila ani jedno ze sedmi mosteckých vyloučení, což byla jedna z příčin jejího neúspěchu. Tou druhou byla nulová koncovka. To ostatně potvrdil i spokojený trenér Mostu Slavomír Švancar.

„Oslabení jsme odehráli výborně, famózně nás držel Leoš Gerlich, což bylo důležité k tomu, abychom mohli v Ústí uspět,“ hodnotil po zápase.

To jeho protějšek Jan Fedák spokojený být nemohl. „My jsme šli do zápasu s nějakým plánem, který jsme ale rozhodně neplnili. Chtěli jsme hrát nátlakově a agresivně dopředu a těžit z přesilových her, což se nám ale nepovedlo,“ kabonil se.

I on ale sportovně vyzdvihl Gerlichův výkon. „Nedokázali jsme prostřelit hostujícího brankáře, za což před ním klobouk dolů. Závěr zápasu patřil jemu,“ okomentoval drtivý tlak Ústí v závěru, z nějž ale branka stejně nevykrystalizovala.

Hokejbal, extraliga:

Elba DDM Ústí nad Labem – Most 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Novák (Valenta), 23. Chyba (Markytán, Singer).

Rozhodčí: Gráca, Musil. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Střely na branku: 16:19. Diváci: 66.

Elba DDM Ústí nad Labem: Rechtorik (Landt) – Bečvář, Grus, Kučera, Poláček (A), J. Sedláček (A), M. Sedláček, Smolík, Strnad – Bačák, Belica, Červinka (C), Giesel, Haas, Hruška, Magasanik, Michajličenko, Škurla, Stupka, Tomáš, Zdvořáček

HBC Most: Gerlich (Svoboda) – Chyba (A), Kastner, Markytán, Pospíšil, Valenta (C) – Chytrý, Drenčko, Hnízdil, Krajíček, Novák, Paul, Singer (A), Sýkora