„Utkání s Klatovy nám ulehčila skutečnost, že pro nemoc nastoupila pouze do čtyřhry klatovská jednička Andrea Hnojská, která na nás v podzimní půli udělala tři body. V utkání s Hrádkem nám vyšla úvodní čtyřhra, ač holky prohrávaly nula dva a odvracely několik matchballů. Velice těžké utkání mělo od tohoto okamžiku jednoznačný průběh a jsem moc rád, že se nám povedla odveta za prohru v Hrádku,“ hodnotil spokojeně vedoucí klubu Jiří Novák.

Spokojeni byli i diváci jak potvrzují slova paní Evy Peštové: „Dneska je to pro mě zážitek, ty herní zvraty, zírám. Rvaly se úplně nádherně, bylo to napínavé,“ pochválila utkání bývalá ústecká ligová hráčka. Velké herní zatížení zvládla ústecká Martina Nováková, která zvítězila ve všech svých sedmi zápasech.

„Jelikož mi tyto soupeřky nesedí, v posledních vzájemných utkáních jsem se třemi z nich prohrála, tak jsem do těchto utkání neměla původně nastoupit. Z důvodu zraněného ramene Káji Vysocké jsem však musela hrát. Je super hrát první ligu v takovém týmu s Marťou (Smíškovou), Terkou (Ajdini) a Kájou (Vysockou),“, připomněla zásluhy spoluhráček.

„Těmito výhrami jsme potvrdili, že právem patříme do horních pater prvoligové tabulky. Dobrou formu prokázala nejen Martina Smíšková, ale i Terka Ajdini s Martinou Novákovou, které byly Českou asociací nominované do juniorské reprezentace České republiky na světový okruh mezinárodní federace v příštím týdnu do Hodonína,“ dodal Novák.

Tým SKP se po 14. kole usadil na čtvrté příčce prvoligové tabulky, kde ho čeká ještě šest zápasů. Doma však hraje až v sobotu 21. 3, proti Kr. Dvoru a Vlašimi.

NIŽŠÍ SOUTĚŽE

Ústecké kluby stolního tenisu si v pokračování krajských soutěží vedly se střídavými úspěchy. Jediný zástupce Ústecka v I. třídě, Slavoj Krásné Březno (sestava Weichart, Mašek, Skopec, Brázda), zajížděl do Jirkova, kde nad C týmem vyhrál 10:5, ale potom B týmu podlehl těsně 8:10, což znamená setrvání na šestém místě tabulky.



Ve II. třídě Krajského přeboru Chemička remizovala 9:9 s SKP Sever B, Apollo B porazilo Filipov B 13:5 a je čtvrté. Chemička drží šesté místo před SKP B, utkání jedenáctého Slavoje B v Benešově bylo odloženo.



Na čele regionálního (okresního) přeboru 1. třídy se střídají tři týmy podle nestejného počtu odehraných utkání, nyní vede SK Brná před Dolními Zálezly ale největší rezervu zápasů má třetí Pikron. Nejnižší soutěž 2. třídu vede opět Sl. Chabařovice.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN