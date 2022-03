Odehráli jsme skvělé tři čtvrtiny, když jsme vedli o 27 bodů s takovým skvělým týmem, jakým je Opava. Bohužel poslední čtvrtinu jsme neudrželi koncentraci a ve finiši jsme se ještě strachovali o vítězství, ale gratuluji svým hráčům, pro nás důležité vítězství,“ řekl trenér Slunety Jan Šotnar.

„Velký boj od obou týmů, ale my jsme udrželi koncentraci déle, začali jsme dobře v obraně a to se přeneslo i do útoku. Celkově bychom měli dělat lepší rozhodnutí, abychom udrželi nastolený trend z prvního poločasu, ale jinak to byl skvělý zápas, dobrý boj a těšíme se na další zápas,“ doplnil nejlepší střelec Ústí Delano Spencer, jenž zaznamenal 14 bodů.

Zdatně mu sekundoval jeho skorojmenovec Spencer Svejcar, který si připsal 13 bodů, 12 jich zaznamenal kapitán Pecka. Double-double za 11 bodů a 10 bodů a 11 doskoků připsal pivot Delvon Johnson. Výraznou stopu zanechal také Lamb Autrey (10 bodů, 9 doskoků, 3 asistence).

Slunetě patří i nadále 5. příčka, ve vyrovnané tabulce ovšem ztrácí pouhé vítězství na Pardubice. Toho může dosáhnout už v příštím kole, kdy hostí právě Východočechy. Start je v neděli 6. března v 18 hodin.

Basketbal, KNBL, nadstavba A1:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK Opava 85:78 (27:21, 50:34, 75:48)

Ústí: Spencer 14, Svejcar 13, Pecka 12, Joseph 11, Johnson a Autrey po 10, Fait 9, Karlovský 4, Haiblík 2

Opava: Markusson a Kouřil po 17, Jurečka 9, Zbránek 6, Dragoun a Švandrlík po 5, Šiřina 3, Kvapil a Mička po 2

Trojky: 21/8 – 31/8. TH: 11/9 – 13/8. Doskoky: 43 – 48. Diváci: 515.