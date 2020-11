Domácí Sluneta, jíž stále chyběl zraněný pivot Rakočevič, do zápasu nevstoupila špatně, jenže z pětibodového vedení, které zařídil především skvělý Autrey, jenž se už v 5. minutě dostal na desetibodovou hranici, se postupně do poločasu stalo manko mínus jedenáct. "Do zápasu jsme chtěli vstoupit s velkou energií, což se nám podařilo, ale bohužel jen v prvních minutách. Jakmile došlo k prostřídání, intenzita v tlaku na míč a celkově v obraně nebyla taková, jakou jsme si představovali a když k tomu připočítáme pár mentálních, řekněme až žákovských chyb, tak z toho vychází padesát inkasovaných bodů v poločase," hodnotil trenér Antonín Pištěcký.

Po změně stran Ústí výrazně zlepšilo defenzivu, ve třetí desetiminutovce dovolilo svému sokovi pouze jedenáct bodů, díky čemuž šlo do posledního dějství s jednobodovým náskokem, byť ztrácelo už třináct bodů. Závěrečná perioda se zvrhla v trojkovou přestřelku, díky níž se oba soupeři dostaly na 30, respektive 31 bodů. Hosty táhl zkušený Slezák, jenž zaznamenal všech svých 24 bodů z trojek, domácí zase Spencer Svejcar, který trefil 25 ze svých 27 bodů ve druhém poločase. Právě Slezák se v závěru vyfauloval, a zatímco Svejcar proměnil klíčové dvě šestky, které poslali Ústí do vedení 90:88, hosté poslední útok neproměnili a Pištěckého družina se tak mohla radovat.

KLÍČ K ÚSPĚCHU? TÝMOVÝ VÝKON

"Zdá se, že slova, která jsme si o poločase řekli, padla na úrodnou půdu, protože kluci celý druhý poločas odmakali dle mých představ," liboval si domácí trenér. Ten označil za klíč k úspěchu fakt, že jeho výběr nezaostával bez hráčů základní rotace. "Když jsme potřebovali vystřídat zkušené borce, které jsme nechtěli nechat tavit pětatřicetiminutové intervaly, a nastoupili za ně mladíci Haiblík, David, Maděra, odvedli to, co od nich čekám. Byli na hřišti, bojovali, chodili za doskokem, snažili se makat v obraně," chválil naděje Slunety.

"Důležité bylo také probuzení Spencera Svejcara, který dal v první půli jen dva body, ve druhé ale 25 a dost nám pomohl," nezapomněl vyzdvihnout kapitána své flotily, jenž se stal nejužitečnějším mužem zápasu. K 27 bodům přidal i pět doskoků, dva získané (a žádný ztracený) míče a především sedm faulů na svou osobu. Spolu s Lambem Autreym, který byl s 21 body a 9 doskoky kousek od double-doublu, se tak stali základními stavebními kameny ústecké výhry.

„Pro nás hodně potřebné vítězství po prohrách v Děčíně a s Brnem. Nejdůležitější bylo jít na hřiště s velkou energií, protože v posledních dvou zápasech to tak nebylo, obzvláště bez fanoušků, lavička byla úžasná, mladí hráči nám na hřišti taky dali hodně energie, vybojovali hodně doskoků a odražených míčů," kvitoval Svejcar.

"Šťastná koncovka jde tentokrát za námi a jsme za to před reprezentační pauzou moc rádi, protože každý ví, že po výhře se o přestávce trénuje lépe, hlavy jsou na hoře," potěšilo Pištěckého. "Chtěl bych ale zdůraznit, že toto vítězství nezahojilo rány po předešlých dvou prohrách a ani je neomlouvá."

Ohlasy ze Svitav:

Lukáš Pivoda (trenér)

„Gratuluji domácím k zaslouženému vítězství, bohužel druhý poločas se nesl ve stejném duchu jako předešlá utkání s USK, Hradcem i Kolínem, kde jsme vůbec nepůsobili jako tým, absolutně bez obrany, 54 bodů za druhý poločas je strašidelné a ostudné číslo, navíc, poté, co jsme v první půli předvedli slušnou obranu. To, co jsme tady předváděli v útoku, jak jsme Ústeckým házeli míče do rukou, jaké jsme měli ztráty, když jsme si řekli, že budeme hrát chytře a budeme používat fauly, je velkým zklamáním z našeho výkonu ve druhém poločase, po kterém jsme si absolutně nezasloužili vyhrát.“



Pavel Slezák (nejlepší střelec hostů)

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, hráli jsme týmově, všechno nám vycházelo, ale potom jsme změnili styl hry, začali jsme hrát individuálně a to nás srazilo k zemi. Ústí nás dotáhlo a to je nahecovalo, v druhém poločase přitvrdili obranu a my jsme se z toho nedokázali vzpamatovat a to nás stálo vítězství.“

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, 6. kolo (dohrávka):

SLUNETA Ústí nad Labem - DEKSTONE Tuři Svitavy 90:88 (19:23, 36:47, 59:58)

Ústí: Svejcar 27, Autrey 21, Fait 14, Pecka 8, Hanes 6, David 5, Šotnar 4, Karlovský a Maděra po 2, Haiblík 1

Svitavy: Slezák 24, Svoboda 14, Johnson 13, Proleta 9, Sehnal 7, Marko 6, Křivánek, Welsch a Dragoun všichni po 5,

Trojky: 24/9 – 34/17. Trestné hody: 22/19 – 8/7. Doskoky: 30 - 31. Hráno bez diváků.