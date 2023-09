Mladší žáci házenkářského klubu HSK Tygři Ústí nad Labem vybojovali na turnaji, který se konal v daleké Horce nad Moravou, skvělé druhé místo. Ústečtí ho vybojovali v konkurenci sedmi kvalitních týmů.

Mladí házenkáři z Ústí nad Labem vybojovali na Moravě druhé místo. | Foto: archiv klubu

„Byl jsem až překvapený, že mladší žáci došli tak daleko. Byl to velmi dobrý turnaj, který hodnotíme velmi kladně. Seznámili jsme se také s hrou jiných týmů,“ přiznal Martin Vágner, prezident klubu.

Mladí Tygři ve finále nestačili na tým TJ Sokol Telnice, přesto je stříbro velkým úspěchem. V akci také byli ústečtí minižáci, kteří předvedli řadu povedených kombinací, které domácí publikum ocenili potleskem. Rozhodně se Moravě neztratili.

Jak je na tom vůbec ústecký klub z hlediska počtu dětí? „Těch není nikdy dost. Děláme nábory, zúčastnili jsme se také akce Kroužkofest. Dětí pořád nabíráme, ta úmrtnost je velká. Dnešní děti jsou trochu jiné, než jsme byli my,“ přiznal Vágner.

Tygři spolupracují s klubem Chemička Ústí nad Labem. Ten má tým dospělých a právě do něj přecházejí dorostenci ústeckých Tygrů. „Naši trenéři jsou vesměs právě z Chemičky. Přesouváme tam naše dorostence, kde s nimi dál pracují. Máme tahle nastavenou posloupnost. Je to vlastně něco za něco. My dodáváme hráče a na oplátku nám tady kluci z Chemičky trénují,“ dodal prezident klubu HSK Tygři Ústí nad Labem.