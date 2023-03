Neponaučitelní! Ústeckým basketbalistům dál výrazně skřípe obrana, především proto dostali v derby od Děčína 105 bodů a museli před vyprodanou halou soupeře skousnout čtvrtou soutěžní porážku v řadě.

Děčín přivítal v tradičním derby Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Ta je o to bolestnější, že přišla v derby na palubovce rozjetého Děčína, se kterým výběr trenéra Šotnara prohrál tři ze čtyř letošních duelů. Tentokrát navíc rozdílem třídy 87:105.

"Bylo vidět, že se potkaly dva týmy s rozdílnou formou. Děčín je po poháru nahoře, hraje s obrovskou energií a bojovností, která je mu vlastní. Ta byla ještě umocněná posledními výkony. U nás je to opačný pól, měli jsme smolné, smutné Final four, bohužel nás to ovlivnilo víc, než jsem myslel," začal hodnocení ústecký trenér Jan Šotnar. "Ale i tak jsme byli namotivovaní, tým chtěl ukázat, že v lize si vedeme dobře, bohužel bojovnost domácích byla úplně rozdílná. Pak se k tomu přidaly i další aspekty jako třeba naše trestné hody, ale celé to bylo o energii a nasazení, které dnes Válečníci předvedli," dodal.

Sluneta zahodila neuvěřitelných 16 trestných hodů, problém se však nachází především v obraně. Pandy dostaly posedmé z posledních devíti zápasů 90 a víc bodů, čtyřikrát navíc inkasovali i nepopulární stovku. Hned třikrát se tak stalo během zmíněných čtyř posledních prohraných duelů.

"Nám dělá problém dlouhodobě obrana, není náhoda, že jsme dostali další stovku," byl si po utkání vědom největší slabiny Šotnar. "Je to samozřejmě o taktice, o strategii, ale i o nasazení. V tom byl Děčín úplně někde jinde," zopakoval klíčový aspekt děčínského úspěchu.

Válečníci si během duelu připsali osm získaných míčů, zaznamenali deset útočných doskoků, a Slunetu donutili k 17 ztrátám. Není proto divu, že Ústečtí během utkání ani jednou nevedli. A když už se dostali svému soupeři na dostřel, domácí znovu zapnuli. "Asi třikrát jsme se dotáhli, a pak jsme vždy udělali dvě nesmyslné hlouposti, kterých Děčín perfektně vyučil," krčil hostující stratég rameny.

"Je to pro nás další porážka s dobrým soupeřem a je důležité, abychom se z toho co nejdříve dostali. Základní část pomalu finišuje a před play-off chceme mít určitě lepší formu, než máme nyní," dodal po neúspěšném souboji o třetí příčku.

Slunetě nahrála alespoň porážka trápících se Pardubic, před nejbližšími konkurenty tak šest kol před koncem nadstavby drží náskok dvou vítězství. Krom Děčína ji tedy čekají ještě všichni protivníci, nejbližšími budou v domácím dvojzápase (26. a 29. března) Pardubice a Nymburk.

Basketbal, KNBL, nadstavba A1, 9. kolo:

ARMEX Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem 105:87 (29:18, 55:42, 79:59)

Děčín: Svoboda 28, Walton a Nichols 17, Josipovič 12, Bruner 9, Pomikálek 7, Mach 6, Kroutil 4, Žikla 3, Macháč 2, Rozsypal a Bobek 0.

Ústí: Martin 17, Hicks 16, Svejcar 15, Pecka, Karlovský a Johnson 10, Dailey 4, Nábělek 3, Haiblík 2, Maděra a Heinzl 0, Wiesner.

Trojky: 20/7 - 17/6. TH: 25/18 - 31/15. Doskoky: 31 - 25. Osobní chyby: 23 - 28. Diváci: 1 200 (vyprodáno).