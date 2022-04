"Utkání to nebylo extra pohledné, nám ani soupeři se v útoku moc nedařilo, ale nakonec jsme urvali více než oni," byl si vědom trenér vítězů Jan Šotnar. "Zítra to bude ohromně těžké, protože Kolín šetřil svého stěžejního rozehrávače Číže, ale věřím, že my zahrajeme také lepší utkání a povedeme 3:1,“ doufal v druhou domácí výhru, která by znamenala ústecký mečbol.

"Nás jednoznačně potopila naše střelecká potence, v poločase 10% z trojky, hrůza, my jsme měli o 20 útoků více než oni, bohužel jsme toho nedokázali využít. Jasně jsme vyhráli útočný doskok, z čehož jsme také neproměňovali, udělali jsme několik zbytečných chyb, kdy toho Ústí využilo," souhlasil s rozdílovým prvkem také kolínský veterán Jiří Jelínek.

"Výhoda domácího prostředí byla výborná, byla to důležitá výhra," pochvaloval si podporu fanoušků ústecký Lamb Autrey. "Ale ještě není konec, zítra nás čeká další utkání a musíme se ujistit, že už nebudeme dělat stejné chyby jako dnes," dodal.

Ústeckým stačilo rozložit své body mezi pouhých šest hráčů, zítra je start znovu od šesti hodin večer. Přiblíží se Sluneta historickému úspěchu, nebo se potvrdí letošní vzájemná bilance ze základní části, kdy každý z celků vyhrál jedno utkání doma, a jednou uspěl na palubovce soupeře?

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, čtvrtfinále, 3. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - GEOSAN Kolín 89:78 (13:14, 36:26, 62:48)

Ústí: Spencer 19, Autrey 18, Svejcar 17, Pecka 16, Fait 7, Joseph 6

Kolín: Lošonský 13, Martin a Křivánek po 11, Petráš 10, Rožánek, Jelínek a Mareš po 8, Novotný 6, Číž 3

Trojky: 28/11 – 38/8. Trestné hody: 20/14 – 15/8. Doskoky: 39 - 48. Diváci: 1020.

Stav série: 2:1.

Další utkání: 19. dubna, 18.00, Sportcentrum Sluneta, Ústí nad Labem - Kolín