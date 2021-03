Basketbalisté Ústí nad Labem zvládli i třetí zápas v nadstavbové části. I bez Ladislava Pecky a Tuckera Haymonda udolala doma Olomoucko 73:71, vítězství trefil v závěru zápasu Lamb Autrey.

Sluneta Ústí - Olomoucko, KNBL 2020/2021 | Foto: Deník/Karel Pech

Ústí začalo po více než týdenní pauze, ve které odložilo duely s Hradcem Králové a Svitavami, dobře a v průběhu první půle několikrát vedlo. Z kraje druhé desetiminutovky se Severočeši dostali dokonce do devítibodového vedení, ovšem do kabin se šlo za poločasového stavu 36:34. Po změně stran ovšem začali tahat za delší část provazu hosté, kteří si rovněž vypracovali devítibodový náskok (52:61), za tohoto stavu se šlo do poslední čtvrtiny.