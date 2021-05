Zápas začal o několik minut později, na vině byla prasklá deska. Ta nevydržela při smeči hostujícího Haiblíka. V dresu Nymburka už opět nastoupil Retin Obasohan. Na jeho hře nebylo vůbec znát, že delší dobu nemohl nastupovat, do hry dal hodně energie. Skvělý zápas odehrál opět Zimmerman.

Domácí měli hodně vlažný vstup do zápasu, jejich hra postrádala energii, naopak Sluneta byla hodně aktivní a chtěla se favoritovi vyrovnat. Jen tři a půl minuty trvalo, než si nymburský trenér Amiel vzal oddechový čas, aby svým svěřencům domluvil. Domácí přidali na rychlosti, půjčovali si rychle míč a zlepšili doskok. To se postupně odráželo na narůstajícím náskoku. Dvě minuty před koncem první desetiminutovky byl poprvé náskok Nymburka dvouciferný. Nakonec se povedlo domácím nasázet třiatřicet bodů a jeho náskok byl osmnáct bodů. Bylo jasné, že v dalších čtvrtinách to bude mít hostující tým hodně složité.

Ani ne po třech minutách hry ve druhé části vedl favorit už o dvacet bodů. Nymburk se svou hrou vrátil do zajetých kolejí. Naprosto kraloval a rozdíl se hodně rychle blížil třiceti bodům. Oddechový čas hostujícího kouče Šotnara byl na místě. Ústečtí hráči už museli horko těžko hledat motivaci.

V poločase vedl nymburský tým o dvacet šest bodů 64:38 a byl na nejlepší cestě za druhým bodem v sérii.

Na startu třetí čtvrtiny Ústí zaspalo a najednou byl rozdíl ve skóre rovných třicet bodů. Nymburk těžil hlavně ze své silné zbraně a to z rychlých protiútoků. V průběhu třetí periody si držel s přehledem svůj náskok, trenér Amiel točil velice často sestavu. Třiatřicet bodů náskoku pro domácí hovořilo za vše (92:59).