První jmenovaný zaznamenal double double za 17 bodů a 12 doskoků, jeho americký spoluhráč si připsal dokonce triple double za 28 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí! Velkou minutáž dostal také Dalibor Fait, jenž se odvděčil 15 body, Ústí tentokrát předvedlo dobrý výkon i na obranné polovině.

Domácí Pardubice pustilo v první půli na pouhých 33 bodů, celkem je nakonec donutilo ke 12 ztrátám a Východočechy udolalo i na doskoku. Právě závěr první půle, v němž šlo Ústí až do devítibodového trháku, byl nakonec pro výhru klíčový. Sluneta si prakticky po celé druhé dějství náskok hlídala, a i když Beksa párkrát strhla vedení na svou stranu, Severočeši zase rychle odskočili s bezpečným bodovým polštářem.

Drama mohlo přijít v závěru, jenže ledově klidný Autrey několikrát zvládl tíhu okamžiku na čáře trestného hodu a Ústí si tak připsalo pátou výhru v sezóně. ""Z naší strany jenom samá superlativa. Prohráli jsme v Děčíně a v Ostravě, kde jsme si mysleli, že můžeme vyhrát. Sérii venkovních utkání jsme končili v Pardubicích, kde to čekal málokdo, ale my jsme dneska předvedli skvělý výkon. Hráčům musím poděkovat, protože po Ostravě jsme byli hodně dole, ale po kritice, která se na ně snesla, i z mých úst, to vzali za správný konec a předvedli, že jsme pořád dobrý tým a patříme nahoru," radoval se trenér Jan Šotnar.

"Jsem naprosto nadšený touhle výhrou, potřebovali jsme ji. Čeká nás teď hodně domácích zápasů a věřím, že tohle vítězství by nás do nich mohlo nakopnout. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát, protože všichni hráči to předvedli na palubovce," přidal svůj pohled Lamb Autrey.

Ústí nyní čeká po více než měsíci opět domácí ligové utkání, v neděli vyzve od 18 hodin USK Praha. Poté zamíří k dvojzápasovému výjezdu v rámci Alpe Adria Cupu do Škrljeva, respektive Lublaně, následovat bude příjemná šestizápasová šňůra na domácí palubovce.

Basketbal, KNBL:

Pardubice - Ústí nad Labem 76:80 (13:18, 33:40, 56:59)

Pardubice: Pekárek 21, Švrdlík 12, Šafarčík 12, Vyoral 9, Svoboda 8, Potoček 7, Walton 7

Ústí: Autrey 28, Pecka 17, Fait 15, Svejcar 6, Johnson 5, Karlovský 3, Jones 2, David 2, Alston 2.

Rozhodčí: Vyklický, Jeřáb, Vávrová. Trojky: 31/7 - 19/4. Trestné hody: 14/9 – 23/18. Doskoky: 40 - 41. Diváci: 637.