„Co k tomu říci, sedmá výhra v řadě, porazili jsme Brno, které zatím dominuje lize, velmi dobrým výkonem. Tuším, že by to mohla být historická série pro Ústí, možná jsme překonali nějaký rekord 6 výher v řadě a věřím tomu, že tyto naše výkony budou pokračovat dál," rozplýval se spokojený kouč Severočechů Jan Šotnar.

„Těžce vybojované vítězství, které jsme potřebovali. Brno je č. 1 v lize, takže jsme museli přijít s tou správnou energií a mentalitou, a to jsme udělali. Chyběl nám sice jeden hráč, ale my víme, že umíme hrát, když budeme hrát s energií a dnes se nám to povedlo," přidal svůj pohled nejlepší střelec Ústí i celého zápasu Kristopher Martin, autor 27 bodů.

Ladislav Pecka prodloužil smlouvu ve Slunetě o tři roky

Sluneta byla takřka neomylná z čáry trestného hodu, kde její hráči proměnili 24 ze 26 nabízených možností. Vzhledem k výhrám okolních rivalů, Opavy, Pardubic i Kolína, však zůstávají Ústečtí nadále na šesté příčce.

Díky porážce USK na palubovce Děčína už však má Šotnarův výběr jistý postup do nadstavbové skupiny A1. I kdyby totiž USK vyhrálo všechny zbývající zápasy (Nymburk, dvakrát Kolín, Slavia Praha), nedostane se na lepší než vyrovnanou bilanci 11 výher a 11 porážek. Sluneta, Pardubice a Opava sice mají tři kola před koncem (USK má dohrávku k dobru) 11 výher a 8 porážek, ovšem Opavu ještě čeká výjezd na sever Čech, stejně jako domácí duel s Beksou, ta pro změnu přivítá Slunetu. Minitabulka tří týmů tak již není možná, neboť minimálně jeden z těchto soupeřů alespoň jednou zvítězí, a i kdyby prohrálo Ústí všechny tři duely, díky lepšímu vzájemnému zápasu (67:65 a 80:76) udrží elitní osmičku žlutomodří.

Basketbal, KNBL, 19. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - Basket Brno 92:90 (29:27, 48:45, 66:68)

Ústí: Martin 27, Hicks 24, Svejcar 17, Johnson 12, Karlovský a Pecka po 6.

Brno: Bálint 24, Půlpán 15, Puršl 13, Djuricic 12, Krakovič 11, Chatman 7, Culpepper a Nečas po 4.

Trojky: 24/8 – 16/4. Trestné hody: 26/24 – 24/16. Doskoky: 43 - 38. Diváci: 640