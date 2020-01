Basketbalisté ústecké Slunety proklouzli do čtvrtfinále Českého poháru. V osmifinále zkrotili druholigové chomutovské Levharty na jejich palubovce 101:64, teď je čeká Kolín.

Zápas měl několikanásobnou příchuť derby. Kromě regionální rivality se potkala řada známých. Houška a Stria z domácích řad hrávali za Děčín, Vladimír Dolanský za Ústí, Jiřiček dokonce za oba celky. Chomutov se držel zejména v první čtvrtině, kterou prohrál 28:32. Od druhé části zlepšilo Ústí obranu a soupeře už nepustilo přes 14 bodů za jedno dějství. Nakonec domácí tým počastovalo i populární stovkou. Nejlepším střelcem hostů byl s 19 body Srb Ljubomir Čampara, domácí táhlo především exligové duo Jakub Houška (21) a Luboš Stria (13).

OUTSIDER SI SVÁTEK UŽIL

„Zápas s ústeckou Slunetou byl pro nás odměnou za naše výkony, které předvádíme letošní sezónu. Věděli jsme, že tento zápas bude velmi sledovaný. Vždyť tým z nejvyšší soutěže k nám nejezdí každých 14 dnů," hodnotil domácí rozehrávač Vladimír Dolanský, jenž v minulosti působil takév Ústí. „Dorazilo bezmála šest stovek diváků, kteří vytvořili výbornou kulisu," pochvaloval si.

„Do zápasu jsme šli s tím, že určitě nejdeme prohrát, cítili jsme šanci na vítězství, ale věděli jsme ze to nebude lehké a šli jsme do toho s pokorou. První poločas byl vyrovnanou partií, kdy se nám dařilo. Bohužel se postupem času ukázalo, ze Sluneta hraje nejvyšší soutěž a má natrénovano víc než my," hodnotil samotné utkání. „Docházely nám síly, v útoku se nám přestalo dařit a bohužel jsme i často propadali v obraně. Každopádně za náš výkon se nemusíme stydět. Předvedli jsme to na co aktuálně máme a myslím si, že jsme tým z nejvyšší soutěže potrápili," dodal spokojeně.

„Jsem rád, že se nám zápas podařilo zvládnout, protože taková utkání jsou ošemetná. Zaprvé co se týče motivace a hlav hráčů, zadruhé se bojíte, aby se vám nikdo nezranil,“ oddechl si trenér vítězů Antonín Pištěcký. „Minutáž jsem rozložil mezi všechny hráče včetně mladíků, takže pro nás má utkání jen pozitiva,“ dodal.

Čtvrtfinále odehraje Sluneta s Kolínem. „Páteční los rozhodne, zda doma, nebo venku. Termín budeme ladit,“ řekl manažer Slunety Tomáš Hrubý. Regulérním termínem by totiž mělo být úterý 21. ledna, jenže Slunetu čeká hned o den později první utkání čtvrtfinále Alpe Adria Cupu ve Vídni.

Pokud by Ústí ve čtvrtfinále uspělo, protlačilo by se vůbec poprvé v historii sportovní cestou (před lety postoupilo jako pořádající celek závěrečného turnaje automaticky) do Final Four, které se hraje 14. a 15. února.

Basketbal, český pohár, osmifinále:

Levharti Chomutov – SLUNETA Ústí nad Labem 64:101 (28:32, 37:51, 50:80)

Chomutov: Houška J. 21, Stria 13, Jiřiček 8, Kovář 5, Dolanský M. a Skalička 4, Burda, Hartman, Dolanský V., Malý a Pacák 0

Ústí: Čampara 19, Karlovský a Brown 14, Bažant 12, Pecka 10, Haiblík, Houška a Svejcar 7, Šotnar 6, Maděra 5, Fait