Téměř po celý zápas se v utkání projevovalo, že jde o první soutěžní duel v nové sezóně. Ani jednomu celku se příliš nedařila střelba, ze dvoubodové vzdálenosti skončily oba týmy pod 50 procenty. O vyrovnanosti duelu svědčí také to, že se oba mančafty hned čtrnáctkrát vystřídaly ve vedení, dvanáctkrát bylo skóre srovnané.

Největší náskok si domácí vybudovali na startu druhé půle, kdy odskočili na 52:44, Osijek se ve čtvrté čtvrtině dostal do pětibodového trháku. Ani to mu ale nakonec nestačilo a Sluneta v závěru doslova urvala první výhru v sezóně, a to i přesto, že jí chyběl zraněný rozehrávač Michal Šotnar.

CHYBĚJÍCÍ HRÁČI

"Gratulujeme domácím k výhře. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, ale chyběl nám jeden z pivotů, takže jsme měli menší rotaci hráčů. Díky tomu nám ve čtvrté čtvrtině došly síly, což byl hlavní důvod porážky," našel ihned důvody porážky hostující kouč Domagoj Kujundžič, jehož syn Robert Kujundžič byl se 23 body nejlepším střelcem hostů.

"I pro nás to byl těžký zápas, protože nám rovněž chyběl jeden hráč. Navíc to byl rozehrávač, což se projevovalo prakticky po celé utkání. Měli jsme problémy na cloně na míč a komplexně v útoku jak při hře jeden na jednoho, tak proti zónové obraně," připomněl potíže i na druhé straně domácí lodivod Antonín Pištěcký. "Důležité ale je, že jsme zápas zvládli vítězně. Největší problém, zejména ve druhé půli, bylo právě bránění clony na míč, kdy jsme soupeře nemohli zastavit ačkoliv jsme měnili typy obran. Po oddechovém čase jsme přidali na agresivitě, což bylo klíčem k úspěchu."

Nejlepším střelcem na domácí straně byl se 23 body Pavel Houška, 18 body a devíti doskoky přispěl také Dalibor Fait, jenž byl vyhlášen hráčem zápasu. "Myslím, že jsme nehráli špatně, ale udělali jsme spoustu chyb. Máme dva dny do zápasu v Děčíně, takže na tom musíme zapracovat a v příštím duelu být lepší," uvedl.

POSLEDNÍ POSILA NA LAVIČCE

Úvodní soutěžní duel nové sezóny sledovala z lavičky i nová akvizice Slunety Josh Davis. Dvaadvacetiletý absolvent Western Michingan University je posledním chybějícím článkem do Pištěckého mozaiky na pozici číslo tři. "Zatím je zde na čtrnáctidenní zkoušce, ale je to výborný atlet s dobrou rukou. Věříme, že to u nás potvrdí, a nic nebude bránit uzavření kontraktu," řekl k Davisovi Pištěcký. Premiéru by si mohl odbýt už v sobotu ve druhém pohárovém kole při derby s Děčínem. "Přiletěl teprve v úterý večer, musí se srovnat s časovým posunem, proto jsme ho nepostavili dnes. Do soboty se dospí, sehraje se s námi alespoň v základních akcích a chtěli bychom mu nechat křest ohněm proti jednomu nejagresivněji bránícímu týmu ligy," uzavřel domácí kouč.

Další zápas čeká Slunetu už v sobotu, kdy vyzve v dalším zápase základní skupiny Alpe Adria Cupu Děčín na jeho palubovce, do ligy vstoupí Pištěckého družina 5.10. v Brně. Osmého října se představí opět doma, ve 2. ligovém kole bude hostit Olomoucko.

Basketbal, Alpe Adria Cup, 1. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - Vrijednosnice Osijek 88:82 (21:19, 43:41, 63:64)

Sluneta Ústí: Houška 23, Fait 18, Bažant 13, Brown 12, Svejcar a Pecka 8, David 6, Karlovský, Maděra, Haiblík

Nejvíce bodů Osijek: Kujundžič 23, Jordano 15, Bašič 13

Trojky: 25/7 - 34/11. TH: 35/31 - 15/9. Doskoky: 49 - 34. Diváci: 396.