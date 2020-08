Český pohár ve Street fotbalu, novince, kterou do Ústí přivezl bývalý mládežnický futsalový reprezentant Martin Gajdoš, bavil. Užila si ho i mistryně světa v boxu Fabiana Bytyqi, nadšení byli i primátor města Petr Nedvědický a starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský. "Škoda, že nejsem ve sportovním, zahrál bych si," uchvátila akce druhého jmenovaného.

Český pohár ve Street fotbalu 2020 v Ústí nad Labem. | Foto: Jan Weber

Někteří aktéři totiž převáděli s míčem jen stěží uvěřitelné kousky. "Nejsem zrovna největší fanda do míčových sportů, ale musím říct, že toto mě spolehlivě pohltilo. To, co byli kluci schopni předvádět s obyčejným balónem je pro mě doteď absolutně neuvěřitelné a fascinující," rozplývala se Bytyqi, která si sama střihla exhibiční zápas proti organizátorovi Martinovi Gajdošovi. A díky KO (ukončení před časovým limetem jesličkami soupeři) v samotném závěru tříminutového duelu zvítězila!