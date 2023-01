POHÁR ROZLOSOVÁN

Český pohár v basketbalu už zná složení čtvrtfinálových dvojic. Sluneta si už tuto středu zopakuje souboj s Opavou, tentokrát ve Slezsku, Děčín nastoupí 20.2. v Hradci Králové. Zbylé dvojice jsou Brno - Nymburk a Kolín - Pardubice.

„Pro nás je to šťastné vítězství, protože Opava v závěru dotahovala, nám docházely síly a vždycky nás zachránila nějaká malá chyba soupeře,“ uznal po utkání domácí kouč Jan Šotnar. „Ale vítězství se počítá. My jsme teď v těch koncovkách mentálně silní, a zase jsme to ukázali. Máme devátou výhru v řadě,“ pochvaloval si ovšem. „Byly opět dobré úseky jak v obraně, tak útoku, ale pak se nevyvarujeme těch hluchých míst, díky užší rotaci. Já ale věřím, že v dalším zápase už bude hrát Maishe Dailey a budeme moci hrát v širší rotaci a naše hra bude více konzistentní,“ dodal.

Poslední kolo základní části čeká Slunetu v sobotu na palubovce Pardubic, kde půjde o přímý souboj o čtvrtou příčku před nadstavbovou částí.

Basketbal, Kooperativa NBL, 21. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK Opava 92:88 (26:18, 48:35, 65:59)

Ústí: Svejcar 26, Johnson 16, Martin a Pecka po 15, Hicks 9, Karlovský 6, Nábělek 5.

Opava: Farský 18, Kvapil 16, Carl a Kouřil po 11, Mokráň 10, Šiřina 8, Slavík 7, Mička 4, Zbránek 3.

Trojky: 19/7 – 36/8. TH: 34/27 – 27/22. Doskoky: 48 – 53. Diváci: 1 040.



Příští zápas:

Český pohár, čtvrtfinále – Opava – Sluneta (1.2., 18.00)



Poslední kolo základní části KNBL:

Pardubice – Sluneta (4.2, 18.00)