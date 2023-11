Bravo! Ústečtí basketbalsité přerušili sérii pěti soutěžních porážek nejlepším možným způsobem. Na domácí palubovce si v dohrávce 11. kola podali během reprezentační pauzy účastníka evropských pohárů a tuzemský kolos z Nymburka 85:78.

Sluneta Ústí - Nymburk, KNBL 2023/2024 | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

„V první řadě chci poblahopřát svým hráčům a fanouškům, protože ta energii, která tu byla, jak na hřišti, tak z hlediště, byla neskutečná. Nechci, aby to znělo příliš sebevědomě, ale do utkání šli s tím, že ho chceme vyhrát, ačkoli jsme hráli proti momentálně nejlepšímu týmu v lize, který se prosazuje i v evropských pohárech," neskrýval velké nadšení ústecký trenér Jan Šotnar.

„Udělali jsme dobrý tréninkový proces, máme za sebou výborné utkání proti polské Gornicze a myslím, že jsme všichni cítili, že to klaplo do sebe a všechno fungovalo ještě více, než v té sedmizápasové sérii. Pokud budeme takhle hrát, tak se budeme jen těžko porážet," pokračoval v euforii.

Jeho svěřenci rozhodli o výhře v poslední čtvrtině, kterou ovládli o 12 bodů, hned šestnáct bodů trefil nejlepší střelec utkání Lamb Autrey (27).

„Nymburk je skvělý tým, dostal se do nejlepší šestnáctky v Eurocupu, takže tuhle výhru jsme chtěli opravdu hodně. V posledních zápasech jsme byli hodně blízko vítězství, byly to vždy vyrovnané koncovky. V poslední čtvrtině naše obrana odvedla skvělou práci, nedovolili jsme jim moc bodů a skvěle jsme rolovali, což se nám dařilo už v tréninku a přenesli jsme to i do zápasu," přidal svůj pohled také autor 20 bodů Ty Nichols.

Slunetě pomohlo i patnáct trefených trojek, svého soupeře přeskákala i na doskoku. I díky tomu mohla nakonec více než tisícovka diváků odcházet domů spokojená. Severočeši se díky osmé výhře v sezóně vrátili na čtvrtou příčku, už v sobotu je čeká třaskavé derby v Děčíně.