Finálový den nabídl sedm ženských a deset mužských váhových kategorií, pro českého fanouška byl nejzajímavější souboj číslo sedm, ve kterém se v nejvyšší hmotnostní kategorii žen (do 81 kg) představily dvě české ranařky, Bára Suchánková a reprezentantka Vendula Kučerová. Po třech tříminutových kolech mohla nakonec slavit druhá jmenovaná, ačkoliv ji po ráně do nosu tekla krev.

Jak byste zhodnotila finálový duel?

Očekávala jsem, že to bude tvrdá bitka, což se potvrdilo. Bylo to náročné, ale jsem strašně ráda, že jsem to dotáhla do vítězného konce.

Krvácíte z nosu, byl to opravdu tak bolestivý zápas, jak to vypadá?

Nebylo to tak bolestivé, jak to vypadá. Tu ránu do nosu jsem ani necítila, kdybyste mi to teď neřekl a neviděla to na dresu, tak ani nepoznám, že mi teče krev.

Co říkáte na zdejší atmosféru? Určitě by mohlo být víc diváků, než jen polovina kapacity haly, že?

Je to škoda, nemá to takové promo, jako by si to zasloužilo. Já tu ty zápasy hltám každý den od začátku, protože takovou boxerskou elitu jen tak neuvidíte. Olympionici, mistři světa, mistři Evropy, tohle by měl vidět každý člověk, který sleduje box.

S Bárou Suchánkovou jste boxovala už ve finále mistrovství republiky, v čem to teď bylo jiné?

Barča měla skvělou fyzičku a přijde mi, že i přitvrdila v úderech. Na mistrovství republiky jsem nastupovala s chřipkou, teď to byl o dost tvrdší a aktivnější zápas.

Jaké jsou teď vaše další plány?

Plánovala jsem nějakou kratší dovolenou u moře, ale pak musím zase makat. Vypadá to, že vítězka tohoto zápasu pojede na mistrovství Evropy, takže budeme mít co dělat.