Dějištěm byl jedinečný stadion v Lovosicích, kde je uvnitř atletického oválu vzrostlý les. Obě větve přeboru vyhrál USK Provod Ústí, mužům byl důstojný soupeř Chomutov, v soutěži žen proběhlo městské derby s celkem Athletic Clubu Ústí nad Labem.

Z řady kvalitních výkonů ústeckých závodnic poutají pozornost výškařky, zvítězila Nikol Janků před Viktorií Klepetkovou, což je lovosická atletka hostující za AC Ústí. Taková posila naznačuje úmysl družstva vyhrát a postoupit, což byla otázka pro šéfa klubu Miroslava Vachutu : "Žen máme přes třicet na soupisce, takže kdyby se nám to povedlo, tak se tomu bránit nebudeme. Ale teď je tady silný soupeř USK, kdo bude lepší, má i šanci postoupit do druhé ligy," řekl ústecký trenér o rivalském souboji a dodal: "Je trochu škoda, že několik let Ústí nemá v ligových soutěžích ženské družstvo, je to třeba napravit. Ať postoupí to nebo to, je důležité aby tam Ústí příští rok figurovalo," naznačil Vachuta, že na postupu nelpí.

Ve všech třech ústeckých družstvech má převahu mládí, takže všichni bojují za svou atletickou budoucnost. Trojnásobném vítězstvím přispěla šestnáctiletá Magdaléna Řeháková (dálka, překážky, trojskok), dvě prvenství zaznamenaly sprinterka Nikola Bisová a vrhačka Beata Kaplanová, obě dorostenky.

Podobné je to s mládím v mužstvu USK Provod Ústí, neobvyklou kombinaci čtvrtky a patnáctistovky zvládl vítězně osmnáctiletý Jiří Janeček, stejně mladý je také oštěpař Filip Kaplan, který umí i jiné vrhačské disciplíny. Startovní listiny byly plné ústeckých zástupců, jak objasnil vedoucí družstva a trenér USK Provod Slávek Durila: "Chceme postoupit do druhé ligy, máme plný počet čtyřiadvaceti startujících v družstvech mužů tak žen. Opory a hvězdy ? Vlastně všichni, bojovná snaha nechybí," potvrdil záměry ústeckého klubu. Možnost staru mimo soutěž / bodování využilo několik prvoligových atletů i atletek, z ústeckých vyniká 51.90 m devatenáctiletého Samuela Camary (AC Ústí) sedmikilovým kladivem.

Množství nasazených závodníků překvapilo i pořadatele, kdo pamatuje šest rozběhů na stovku mužů i žen ? Snad před dlouhými lety, kdy se ještě závodilo ve společném Severočeském kraji s Libereckem. Časový program se tak natáhl o více než hodinu. Jestli ten zájem mládeže vydrží i nadále se uvidí za měsíc, na neděli 9.6. je 2. kolo krajského přeboru určeno do Ústí nad Labem. Mezitím proběhne řada jiných atletických podniků, družstva mládeže, 1. kolo ligových soutěží a Krajské přebory jednotlivců, každý týden něco.

VÝSLEDKY:

Krajský přebor družstev 1. kolo:

Muži: 1. USK Provod Ústí n/L 246.5 bodu, 2. VTŽ Chomutov 230, 3. ASK Děčín 43, 4. Most, 5. Litvínov, 6. Počerady.

Ženy: 1. USK Provod Ústí n/L 264, 2. AC Ústí n/L 197, 3. ASK Děčín 66, 4. Lovosice, 5. Chomutov B, 6. Počerady.



Nejlepší výsledky ústeckých závodníků (muži všichni USK - ženy USK/AC):

100 m: 3. Šnajdr 11.67, 4. Tonar 11.90 - 1. Bisová (USK) 12.91, 2. Běloubková 12.97, 3. Nemejtová 13.26 (obě AC).

400 m: 1. Janeček 51.41 - 1. Bisová 62.11, 2. Černohorská 62.90 (obě USK), 3. Suchá (AC) 64.37.

1500 m: 1. Janeček 4:34.97 min, 2. Reichel 4:37.91 - 1. Neumanová 5:17.86, 2. Hrnčířová (obě USK).

3000 m: 1. Koblížek 9:28.56 - 3. Císařová (AC) 12:11.32 min.

110/100 m př.: 1. Besser 17.37 sec - 1. Řeháková (USK) 16.74.

Výška: 3. Hospodka 175 - 1. Janku (USK) a 2. Klepetková (AC) 1.64, 3. Slavíková (USK) 1.61 m,.

Dálka: 1. Šnajdr 6.15, 2. Veselý 6.08 - 1. Řeháková 5.23, 2. Běloubková (AC) 5.08 m.

Trojskok: 1. Veselý 13.22 - 2. Řeháková 10.69, 3. Slavíková 10.62 (obě USK).

Koule: 2. Kaplan 12.22 - 2. Kaplanová (USK) 8.86.

Oštěp: 1. Kaplan 53.86, 2. Najman 46,17 - 1. Kaplanová 32.99.

Kladivo: 4. Najman 39.01 - 1. Kaplanová 37.39 - všichni USK Provod Ústí.

4x400 m: 2. USK Provod Ústí (Janeček, Tonar, Besser, Holoubek) 3:40.11 min - 1. USK Provod Ústí (Černohorská, Hrnčířová, Orságová, Řeháková) 4:21.07, 2. AC Ústí (Brabcová, Suchá, Herdová, Horníková) 4:24.43 min.



Mimo soutěž : výška Posel 1.83, kladivo Camara 51.90 m - oba AC Ústí.