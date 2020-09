Svátek za sebou mají florbalistky Ústí nad Labem. Ve 2. kole Českého poháru hostily jeden z nejlepších českých týmů, Bohemians Praha. I přes porážku 1:10 nepodaly špatný výkon.

Pohár Českého florbalu žen - Extraligové florbalistky FbŠ Bohemians (zelenobílé) byly nad síly domácího Florbalu Ústí n/L (černočervené), bojovná snaha nestačila a tak ústecké ženy prohrály 1:10. . | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

V úvodní třetině to byl sice kolotoč, domácí hráčky vystřelily na bránu pouze jednou a prohrávaly 0:4. „Hráli jsme dost ustrašeně. Do zbytku zápasu jsme to změnili, odměnou nám byl vstřelený gól,“ líčil ústecký kouč Michal Wildhaber.