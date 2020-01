Basketbalisté Ústí nad Labem prohráli v předposledním kole základní části s Nymburkem 77:100. Trenér Pištěcký dal velký prostor především mladým hráčům.

SLUNETA Ústí - Nymburk, KNBL 2019/2020 | Foto: Deník / Karel Pech

Ústí vstoupilo do zápasu proti hegemonovi české basketbalové scény, jenž má ve svém středu řadu reprezentantů, výborně, úvodní čtvrtinu dokonce vyhrálo 27:26. Nymburk ale ve druhém dějství zabral, Slunetě povolil jen 13 bodů a do šaten si nesl desetibodový náskok (50:40). "Nám se celkem povedl vstup do zápasu, první čtvrtinu jsme dokonce o bod vyhráli, ačkoliv měl soupeř osm útočných doskoků, což je neskutečné. Od začátku druhé čtvrtiny ale soupeř měnil obrany a my jsme se s tím hodně prali," hodnotil trenér domácího celku Antonín Pištěcký. "Před zápasem jsme byli trochu nervózní, protože Ústí hraje letos dobře. Na začátku jsme měli zápas pod kontrolou méně, než jsme plánovali," souhlasil kouč hostů Oren Amiel.