Kvalitní výkony prvoligové úrovně byly dosaženy ve sprintech a oštěpu mužů. Stovku vyhrál chomutovský junior Jakub Spišjak před šestnáctiletou ústeckou nadějí Tomášem Majerem a těsný souboj si pak zopakovali v běhu na 400 metrů, ale s vítězstvím Majera. Výbornou formu prokázali ústečtí oštěpaři, hodem za třiašedesát metrů zvítězil juniorský reprezentant Filip Kaplan před Filipem Najmanem. Za ženy Athletic Clubu Ústí výrazně bodovala Karolina Běloubková, která zvítězila v dálce a dvoustovce.

Atletické závody nyní budou každý týden, následuje boj o krajské medaile. Tuto neděli nastoupí dorost a starší žactvo v Děčíně, další neděli (28. 6.) bude přebor dospělých v Bílině.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN

ATLETIKA, KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV– 1. kolo v Ústí n/L:

Muži – 1. USK Provod Ústí 242 bodů, 2. VTŽ Chomutov 151, 3. ASK Děčín 67, 4. AK Most, 5. Atletika Litvínov, 6. AC Teplice, 7. ASK Počerady.

Ženy – 1. AC Ústí 202, 2. USK Provod Ústí 117, 3. ASK Lovosice 70, 4. VTŽ Chomutov B, 5. ASK Děčín. 6. ASK Počerady.

Nejlepší výsledky:

100 m: 1. Spišjak (VTŽ Chomutov) 11.14 sec, 2. Majer (USK Ústí) 11.21 – 1. Nováková (Počerady) 12.40, 2. Brabcová (AC Ústí) 12.79.

200 m: 1. Běloubková (AC Ústí) 25.66, 2. Kokšalová (USK) 26.07 sec.

400 m: 1. Majer (USK) 50.40, 2. Spišjak (VTŽ) 50.49.

800 m: 1. Janeček (USK) 1:57.78, 2. Reichl (USK) 1:59.19 min – 1. Hrnčířová (USK) 2:34.73.

110/100 m př.: 1. Synáček (USK) 18.14 – 1. Řeháková (USK) 16.18 sec.

Dálka: 1. Veselý (USK) 6.25 – 1. Běloubková (AC Ústí) 5.41 m.

Výška: 1. Hospodka (USK) 1.85, 2. Šimůnek (USK) 1.79 – 1. Klepetková (Lovosice) 1.60, 2. Balínová (AC) 1.50.

Koule: 1. Najman (USK) 12.45.

Oštěp: 1. Kaplan 63.10, 2. Najman 58.84 – 1. Pospíšilová 32.74 – všichni USK.

Kladivo: 1. Najman (USK) 40.44 – 1. Němcová (Děčín) 41.84. 4x100 m: 1. AC Ústí (Horníková, Kratochvílová, Plosová, Suchá) 52.09 sec.