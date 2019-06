Atletům z Ústí nad Labem se dařilo. Muži AC Ústí skončili znovu druzí v 1. lize, jejich ženy opanovaly domácí závody krajského přeboru. Mužskou část kraje vyhráli muži USK Provod.

Ústecká družstva ovládla i druhé kolo krajského přeboru, které se konalo na Městském stadionu. Muži USK Provod zvítězili, v soupeření žen došlo na překvapení. AC Ústí totiž posílilo a hlavně zásluhou sprintů rozdrtilo favorizované družstvo USK Provod a průběžně o jeden hlavní bod přebor vede.

Ženy a dívky AC Ústí vyhrály pět disciplín, hostující posila z Německa sprinterka Anna Wagner stovku, dvoustovku a navíc vytáhla k prvenství štafetu. Vítězka dálky Simona Plosová skočila kvalitních 540 centimetrů. Pět vítězství dosáhly také ženy USK, Magdaléna Řeháková vyhrála čtvrtku překážek a v dálce byla druhá. Nestačilo to, třetí kolo tak bude drama a rozhodne kdo postoupí do baráže o druhou ligu.

Muži USK měli s Chomutovem více práce i když zvítězili v sedmi disciplínách. Zajímavý byl hod diskem, kde juniorský oštěpař Filip Kaplan těsně porazil veterána Radka Studihrada. Třetí kolo bude až v září, postup do baráže by pro USK Provod Ústí neměl být problém.

MUŽI AC JSOU STÁLE DRUZÍ

Muži AC Ústí nad Labem jsou i po 2. kole 1. ligy druzí o dva body za vedoucím Kolínem. „Do Nového Města nad Metují jsme jeli znovu s řadou absencí a v polovině závodů jsme byli dokonce pátí. V závěru ale zabrali naši vrhači, a tak je z toho příjemné druhé místo,“ pochvaloval si šéf klubu Miroslav Vachuta. Jeho tým tak i po polovině soutěže drží pozici, která zaručuje místenku v baráži o extraligu.

Nejvíce bodů získal Ondřej Chour, jenž znovu vyhrál půlku a patnáctistovku. Dvě vrhačská double nás posunula na přední příčky. V hodu kladivem vyhrál Libor Maška před Samuelem Camarou. V hodu diskem pak Martin Stašek před Liborem Maškou. Stašek vyhrál také závod koulařů, vrhači získali celkem 62 bodů ze 156.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:



Atletika, krajský přebor Ústeckého kraje družstev, 2. kolo:

Pořadí týmů ve 2. kole:

Muži: 1. USK Provod Ústí n/L 246.5 bodu, 2. VTŽ Chomutov 230, 3. ASK Děčín 43.

Ženy: 1. AC Ústí n/L 267, 2. USK Ústí 182, 3. ASK Děčín.



Průběžné pořadí po 2. kole:

Muži: 1. USK Ústí 12 hlavních bodů, 2. VTŽ Chomutov 10, 3. Děčín 8, 4. Most, 5. Litvínov, 6. Počerady.

Ženy: 1. AC Ústí 11 hl. bodů, 2. USK Ústí 10, 3. Děčín 8, 4. Lovosice, 5. Chomutov, 6. Počerady.



Nejlepší výsledky ústeckých závodníků (muži všichni USK – ženy USK nebo AC):

100 m: 3. Majer 11.83, 4. Tonar 11.84 – 1. Wagner 12.85, 2. Běloubková 13.12 (obě AC).

200 m: 4. Majer 23.67 – 1. Wagner 25.61, 2. Běloubková 26.50.

400 m př.: 1. Besser 61.07 sec – 1. Řeháková M. (USK) 69.42.

800 m: 1. Janeček 2:00.11 min – 1. Brabcová (AC) 2:30.25.

5 000 m: 2. Koblížek 17:23.80 – 1. Halířová – Sobecká (USK) 20:05.53.

Výška: 1. Hospodka 1.83 – 1. Janku (USK) a 2. Klepetková (AC) obě 1.63 m.

Dálka: 1. Šnajdr 6.27 – 1. Plosová (AC) 5.40, 2. Řeháková (USK) 5.31.

Trojskok: 1. Veselý 13.45 – 1. Slavíková (USK) 10.72.

Koule: 2. Najman 12.53. Disk: 1. Kaplan 38.78, 2. Studihrad R. 38.48 – 3. Šedivá (AC) 26.83.

Kladivo: 1. Kaplanová (USK) 36.36.

4x100 m: 1. USK (Veselý, Janeček, Tonar, Šnajdr) 44.90 – 1. AC ÚL (Wagner, Kratochvílová, Kopečná, Brabcová) 51.17.



Atletika, 1. liga mužů:

POŘADÍ DRUŽSTEV V 2. KOLE (celkem 4 kola):

Kolín 214 bodů AC Ústí 156 Liberec 130 Jablonec 126 Hradec Králové 119 Nové Město 115 USK Praha 101 Ml. Boleslav 101



POŘADÍ DRUŽSTEV PO 2. KOLE (za pořadí v kole se udělují hlavní body za 1. místo 8 bodů…až za 8. místo 1 bod):

Kolín 16 bodů AC Ústí 14 Liberec 12 Hradec Králové 9 Jablonec 7 Nové Město 6 Ml. Boleslav 5 USK Praha 3



BODOVANÉ VÝSLEDKY AC ÚSTÍ

200 metrů 6. Janetka 22,26 9. Benda 22,32 – 7 bodů

400 metrů 1. Mortada 49,38 4. Benda 50,68 – 10 bodů

800 metrů 1. Chour 1:55,61 – 11 bodů

1500 metrů 1. Chour 3:56,68 8. Fernandez 4:03,61 – 14 bodů

3 000 metrů 4. Fernandez 8:41,82 7. Budil 8:49,41 – 11 bodů

110 metrů př. 10. Praský 18,65 – 1 bod

400 metrů př. 2. Janetka 55,71 – 9 bodů

4x 100 metrů 7. Benda, Mortada, Lux, Mašek 44,64 – 4 body

4x 400 metrů 5. Lux, Fernandez Villa, Chour, Mortada 3.34,54 – 6 bodů



koule 1. Stašek 16,26 4. Bejček 14,60 – 18 bodů

disk 2. Stašek 48,68 2. Maška 46,91 – 20 bodů

kladivo 1. Maška 57,32 2. Camara 52,17 – 20 bodů

oštěp 7. Hanko 46,69 – 4 body

chůze 10 km – 1. Hejkrlík – 11 bodů



BODY AC ÚSTÍ NAD LABEM V 2. KOLE

Chour 23,5 Stašek 22 Maška 20 Janetka 14 Fernandez 13,5 Mortada 13,5 Hejkrlík 11 Benda 10 Camara 9 Bejček 7 Budil 4 Hanko 4, Praský 1 Lux 2,5 Mašek 1



BODY AC ÚSTÍ NAD LABEM PO 2. KOLE

Chour 47,5 Stašek 42 Fernandez 27,5 Janetka 27 Benda 25,5 Hejkrlík 22 Maška 20 Camara 17 Bejček 15 Budil 14 Mortada 13,5 Lux 9,25 Horák 6 Ščerba 4 Posel 3,75 Hanko 4 Lunhul 3,5 Mašek 2,5 Čermák 1,5 Miler 0,75 Praský 1,75