Ústečtí tenisté se poctivě připravovali na sobotní utkání s Chebem, třetí výhra by je zachránila. Druhá liga má na programu ještě dvě kola. Domácí tým v sestavě postrádal svého nejlepšího hráče Donalda, který v týdnu odletěl na tenisový turnaj do Francie. Kapitán Jaroslav Vondrášek přesto věřil ve vítězství. V sobotu 1. června se začalo na čtyřech kurtech, dohrálo se pouze jedno utkání. Pršelo!

TK Ústí nad Labem – Tenisklub Cheb. Na snímku je Natalie Donald (TK Ústí nad Labem) se svojí maminkou. | Foto: Miroslav Vlach

Chebští tenisté večer odjeli domů, druhý den se na Bukov vrátili, aby čestně dokončili započaté dílo. V neděli byly kurty suché, pokračovalo se za stavu 1:0 pro Ústí. Po obědě došlo na čtyřhry, zase pršelo, dvakrát se přerušovalo. Ve dvě hodiny odpoledne předseda ústeckého tenisového klubu Michal Livora poděloval hostům, do záznamu dopsal skóre Ústí - Cheb 8:1.

TK Ústí nad Labem – Tenisklub Cheb

Vondrášek - Kroupa - 6:2,6:0

Hujo - Psota - 7:5,6:2

Dvořák - Páník - 6:7,6:3,6:4

Mach - Bůcha - 6:2,6:3

Donaldová - Fuksová - 7:5.6:1

Dvořáková - bez boje

Hujo/Vondrášek - Psota/Kroupa - 6:4,6:2

Dvořák/Mach - Páník/Bůcha - 2:6,6:4,0:1 streč

Natalie Donald/Dvořáková - bez boje

V jedné neplánované přestávce došlo na rozhovor s talentovanou Natalie Donald (16).

V kolika letech jste držela raketu poprvé?

Možná, že vás překvapím, ale já jsem začínala ve čtyřech letech na betonových kurtech v jednom tenisovém klubu na Novém Zélandu. Žila jsem tam šest let, potom se rodiče přestěhovali do Teplic. Tam jsem pokračovala ve sportovním areálu Panorama na antukových kurtech. Hrál tam také bratr (19), kterého po několika letech pozvali do Prahy na Spartu a já jsem ho následovala. V Ústí oba hostujeme.

Že máte předky v zahraničí jsem tušil, ale Nový Zéland jsem netipoval. Kde se rodiče potkali?

To je spíše otázka pro maminku, ale nejste první, kdo se na to ptá. Maminka se narodila tady v Ústí nad Labem, později hrála tenis v Teplicích, jako hráčka se dostala do Německa, tam se poznala s tatínkem. Trénoval tenis.

Chtěla by jste se jednou tenisem živit?

Jsem v prvním ročníku soukromé střední školy v Praze - Řepy, zaměření kosmetička. Baví mě to, ale stejně tak tenis. Po maturitě se mě zeptejte ještě jednou, budu vědět víc, je to zabíračka. Patnáct turnajů za rok, ve čtrnácti jsem si vyzkoušela Pardubickou juniorku. Letos jsem se tam nominovala zas, vyhrála jsem přebor Prahy. Začíná se koncem srpna, tak mi držte palce, budou tam ti nejlepší z celé republiky. Druhou ligu jsme pro Ústí udrželi, přijďte se podívat 22. června na poslední kolo, budeme hrát s Plzní.