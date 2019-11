Jihostroj snížil ztrátu na vedoucí Karlovarsko na dva body. Západočeský lídr totiž poprvé v sezoně zaváhal, když padl na palubovce vicemistrovského Liberce 2:3.

Ústí si doma proti šampionovi vypracovalo jedinou šanci. Ve druhém setu šlo do trháku 17:10, ale slibný náskok nedokázalo dotáhnout k zisku sady a prohrálo 22:25.

„Těžko se mi hodnotí zápas, který jsme soupeři doslova darovali svými chybami,“ kroutil hlavou trenér Jakub Salon. „Nedokážeme si poradit v nestandardních situacích a vůbec nehrajeme chytře. Bušíme do toho jako hluchý do vrat. Začínám mít pocit, že pokud si hráč z vysokého míče naklepne, nebo zalije, tak to berou jako potupu. Pokud nezměníme naše myšlení, nemáme šanci uspět,“ vyčítal hráčům Salon.

„Zasloužili jsme si víc. Dostali jsme Budějovice několikrát pod tlak, ale nevyužili jsme toho. Bohužel nám nefunguje souhra,“ přidal svůj pohled kapitán Filip Kramar.

Naopak Jihočeši měli důvod ke spokojenosti. Soupeře k ničemu nepustili i díky 14 bodům z bloku. „Zodpovědný výkon. Hráli jsme dobře po příjmu servisu a dokázali jsme Ústí velmi dobře bránit,“ chválil svůj tým budějovický trenér René Dvořák.

„Jsem rád, že jsme ustáli roli favorita a vezeme plný počet bodů,“ pochvaloval si kapitán Jihostroje Radek Mach na oficiálním webu českého volejbalu.

Ústí nad Labem – České Budějovice 0:3 (-18, -22, -20)

Nejvíce bodů: Kramar 12, Parraguirre 11, Tibitanzl a Januzovič po 8 – Křesťan 19, Mechkarov 11, Michálek 7.