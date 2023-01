To se povedlo Ústí nad Labem, které urvalo i druhou letošní těsnou koncovku v souboji s USK Praha. Na pražské Folimance tentokrát uspělo 80:76 a z hlavního města si tak odvezlo druhý skalp během několika dnů.

„Oba týmy si zaslouží kredit za to, jaký předvedly basketbal. Diváci v hale se museli bavit. My jsme byli šťastnějším týmem,“ uznával i sílu protivníka hostující trenér Jan Šotnar. „USK hrálo s ohromnou energií, jsou mladý energický tým a hráli agresivní obranu. Nám to dělalo malinko problémy a zastavili plynulost našeho útoku. Náš tým ukázal obrovskou vnitřní sílu, protože jsme byli dvakrát hodně dole, ale dostali jsme se zpátky,“ pochvaloval si šestou výhru v řadě.

„Je to pro nás skvělá výhra. Tady se nikdy nehraje dobře. USK Praha je vždy super agresivní tým v obraně. Bylo to výhra, kterou jsme potřebovali a byla hodně těžká,“ doplnil autor 19 ústeckých bodů Spencer Svejcar. Krom něj táhli Slunetu tradiční opory, 16 bodů přidal Tony Hicks, 15 kapitán Ladislav Pecka a 10 Kristopher Martin.

Ústí zůstává ve vyrovnané tabulce na šesté příčce, ovšem se shodnou bilancí jako mají páté Pardubice i sedmá Opava. Ve středu čeká rozjetou Slunetu opravdu zatěžkávací zkouška, na sever Čech zavítá vedoucí Brno. „Už se na to těšíme, bude to soupeř, který nás hodně prověří,“ vyhlíží domácí bitvu Šotnar.

OSLABENÝ DĚČÍN PADL

O druhé místo přišel na jednom z nejdelších výjezdů Děčín. Oslabení Válečníci, jimž chyběli pod košem kapitán Pomikálek i pivot Machač, drželi po třech čtvrtinách vyrovnaný stav, ovšem závěrečné dějství s domácí Novou hutí prohráli 19:28 a celkově tak ztratili duel 78:87, čímž zapsali druhou ligovou ztrátu v řadě. Na průběžné stříbrné příčce je tak vystřídal Nymburk.

„Nebudu chodit kolem horké kaše. Jsem naštvaný, že jsme nevyhráli. Přesto, že jsme dojeli v okleštěné sestavě, tak jsme na výhru měli. Možná rozhodlo to, že měla Ostrava širší rotaci. Porážka nás mrzí, jelikož jsme měli na to vyhrát,“ bylo znát po utkání velké zklamání na děčínském křídle Matěji Svobodovi.

„Odehráli jsme velmi špatnou první čtvrtinu, kvůli dlouhé cestě nám trvalo než jsme se rozběhali. Druhá čtvrtina byla skvělá,ale ta třetí zase špatná. Tam se zápas zlomil, kdy jsme nebyli schopni dát koš asi 5 minut,“ popisoval klíčové momenty lodivod Děčína Tomáš Grepl. „Soupeř se dotáhl zpátky, našel znovu sebevědomí. Závěr rozhodla koncovka, kdy zvítězil štastnější tým,“ pokrčil rameny. „Nicméně chci poděkovat svým hráčů, že bojovali celých 40 minut.“

Děčínskými oporami byli během zápasu především Američané Ty Nichols (29 bodů) a A. J. Walton (19 bodů), z českých playerů v dresu Severočechů se blýskl Matěj Svoboda (18 bodů). Ve středu Válečníci přivítají na domácím kolbišti USK Praha.