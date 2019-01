Ústí nad Labem – Po dlouhých deseti letech usedla na trůn pro Nejúspěšnějšího sportovce Ústecka žena. Rok 2016 patřil dle čtenářů, novinářů i odborníků boxerské krásce Fabianě Bytyqi.

Mladá Ústečanka zvítězila v 18. ročníku tradiční ankety Deníku před druhým plavcem Petrem Bartůňkem a třetí stájovou kolegyní a kamarádkou z tréninkové skupiny Lukáše Konečného Lucií Sedláčkovou!

Vavříny převzala za aplausu zaplněného sálu Národního domu. „Nemůžu tomu uvěřit," soukala ze sebe Andělská pěst, jak se Fabianě Bytyqi přezdívá, po slavnostním vyhlášení. Přečtěte si o poslední vítězce: Sport už neměl deset let královnu



ZASLOUŽENÝ TRIUMF

Její triumf byl pro mnohé nečekaný, určitě ale zasloužený. Vždyť si v roce 2016 naprosto podmanila profesionální ring, stala se juniorskou světovou šampionkou v mini-muší váze a svůj zelený pás dokázala hned dvakrát obhájit!

Studentka UJEP ovládla vyhlášení ankety na plné čáře. Kromě prvenství v hlavní kategorii byla čtenáři zvolena i Sportovní hvězdou Deníku. „To jsem nečekala," přiznala. V té chvíli ještě netušila, že se bude do záře reflektorů brzy vracet jako královna…Čtěte také: Bytyqi a Sedláčková jsou mistryněmi světa WBO!

Ale pěkně popořádku:

Slavnostní galavečer zahájily kategorie mládeže. Pro zlato mezi kolektivy si na pódium přišli členové plavecké štafety Filip Sonnenberg, Vojtěch Šeda, Jan Kůs, David Řezáč a Jakub Švejcar, kteří loni získali tři zlaté medaile a jedno stříbro na českých šampionátech. Diváky pobavil především Švejcar, kterému nebylo moc do řeči. Když už z něj ale moderátor Radek Šilhan něco dostal, stálo to za to.

„Co děláte, abyste při štafetě nebyl diskvalifikován za předčasný skok do vody?" ptal se Švejcara. „Nic. Chvilku si počkám a pak prostě skočím," rozchechtal mladý plavec publikum.

To se na slavnostní akci skvěle bavilo, v rámci doprovodného programu zazpívala talentovaná zpěvačka Johana Jeřábková, do varu ale svými kousky dostalo diváky hlavně artistické duo Winicki…

POLANSKÝ OPĚT KRALOVAL

Ale zpátky k vyhlašování: Druzí mezi kolektivy mládeže skončili mladí basketbalisté Slunety, třetí dorost Army. Jednotlivcům pak, stejně jako před rokem, kraloval stolní tenista Tomáš Polanský. O úspěších Tomáše Polanského čtěte: Skvělý Tomáš Polanský završil šampionát ziskem stříbra a bronzu

Nejlepší český junior a hráč, který už Česko reprezentuje i mezi dospělými, kvůli povinnostem v Německu nedorazil, druhý kanoista Vilém Kukačka ale ano a divákům prozradil část své přípravy: „Za rok napádluji zhruba dva a půl tisíce kilometrů," řekl a v sále to jen zahučelo.

Bronz bral osminásobný mistr ČR v plavání Filip Sonnenberg. Pro cenu si došli i jeho trenéři Roman Eckert s Petrem Thielem, jejichž svěřenci si loni doplavali pro úctyhodných 60 medailí z republikových šampionátů!

Kategorii veteránů ovládl potřetí za posledních deset let kanoista Bedřich Mráz. Dvaasedmdesátiletý kajakář se vyznal, že ho voda stále baví. „Trénuji každý druhý den," řekl. Kolektivům dospělých kralovali hokejisté Slovanu, kteří v anketě uspěli po dlouhých devíti letech.

A na pódium se dostala i jejich největší hvězda a legenda WSM Ligy Jaroslav Roubík. Obhájce loňského prvenství v anketě letos skončil mezi jednotlivci čtvrtý. Pak už přišly na řadu stupně vítězů a na tom nejvyšším stála nová královna – Fabiana Bytyqi!

Sportovec Ústecka 2016 - výsledky:JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ: 1. Fabiana Bytyqi (box), 2. Petr Bartůněk (plavání), 3. Lucie Sedláčková (box), 4. Jaroslav Roubík (hokej), 5. Ladislav Pecka (basketbal), 6. Lukáš Soukup (hokejbal), 7. Jakub Seibert (stolní tenis), 8. Tereza Kudláčková (aerobik), 9. Matěj Ščerba (atletika), 10. Erik Agateljan (box).

KOLEKTIVY DOSPĚLÍ: 1. HC Slovan (hokej), 2. AJC Ivany Mrňákové (aerobik), 3. BK Sluneta (basketbal).

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ: 1. Tomáš Polanský (stolní tenis), 2. Vilém Kukačka (kanoistika), 3. Filip Sonnenberg (plavání).

KOLEKTIVY MLÁDEŽ: 1. Ústecká akademie plaveckých sportů – štafeta (plavání), 2. BK Sluneta Ústí – žáci (basketbal), 3. FK Ústí – dorost (fotbal).

MASTERS: 1. Bedřich Mráz (kanoistika).

TRENÉR ROKU: 1. Roman Eckert, Petr Thiel (plavání).