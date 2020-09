Hned první útok domácích skončil košem, stylově ho zakončil nový podkošový obr Slunety Gligorie Rakočevič. Od té chvíle Ústí kráčelo za vítězstvím, byť v první půli lehce klopýtalo. "V prvních dvou čtvrtinách nás trápil špatný spacing, zacpávali jsme si prostory, nepustili jsme na perimetru míč z ruky tak, jak jsme chtěli," hodnotil Pištěcký. "Druhá věc, co mi vadila, bylo, že když jsme zdvojovali hráče při cloně na míč, nedokázali jsme dorotovat hned první přihrávku. Makáme na tom už čtyři týdny, ale pořád nám to trochu vázne," zmínil.

Ústí nakopla až závěrečná akce druhé čtvrtiny, kdy ubránilo útok soupeře a osm vteřin před koncem si vybralo zbývající time-out. Autrey na sebe natáhl čtyři obránce, vyhodil míč na volného Faita, který trefil trojku s klaksonem a pomohl svému celku odskočit na desetibodový rozdíl. Platnost trefy ještě muselo posvětit video, novinka od této sezóny, vše ale bylo v pořádku a Ostravu jako by tento moment zlomil.

Ve druhém poločase Ústečtí navyšovali svůj náskok, ten se místy vyšplhal až na 27 bodů. Dominovali Lamb Autrey, jenž zaznamenal double-double (17 bodů, 13 doskoků-6 útočných!), Spencer Svejcar (18 bodů a 5 asistencí), který trefil spoustu těžkých střel a také Dalibor Fait, jenž se i ve třetím duelu po sobě dostal na dvouciferný počet bodů. S 21 body se stal nejlepším střelcem, navíc si připsal i 4 získané míče a 2 bloky. Deseti asistencemi zazářil také Michal Šotnar.

"Abych nebyl jen negativní, oceňuji naši práci v obraně, kde jsme Pumprlu a další opory Ostravy nepustili přes 15 bodů, což byl dnes klíč k úspěchu," pokračoval Pištěcký, který dal v závěru šanci i mladíkům a méně vytíženým hráčům. Vynechat musel pouze Jana Karlovského, jenž v první půli špatně došlápl a zápas nedohrál, a Rakočeviče, který se vyfauloval. "Karlovský musí ráno k doktorovi, uvidíme, jak to dopadne, zatím to nevypadá moc pozitivně. Rakočevič potvrdil výborný výkon z Pardubic. Má trochu problém s fauly, protože příliš důrazně používá své velké tělo, ale jinak jsem s ním spokojený," řekl dále ústecký lodivod. "Tým se opět učí hrát s těžkým centrem, chvilku to potrvá. Oddře spoustu minut, ale spoluhráči ho ne vždy včas najdou dobrou přihrávkou." Černohorský kolos se nakonec zastavil na 9 bodech a 5 asistencích za 18 minut, trefil i svou jedinou vystřelenou trojku, na double double z Pardubic ale i díky pěti osobním chybám nenavázal.

Fanouškům zatrnulo i při zranění Spencera Svejcara, jenž sice na chvíli odkulhal do šatny, zápas ale dohrál. "Naštěstí je železobetonový a je v pořádku," oddechl si Pištěcký. Nadvládu Slunety potvrzují i statistiky, Ústí strávilo ve vedení 39 minut a 46 vteřin, hosté nevedli ani jednou. Pouze úvodních 14 vteřin platil stav 0:0.

Basketbal, KNBL 3. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - NH Ostrava 93:67 (19:17 41:31 68:49)

Ústí: Fait 21, Svejcar 18, Autrey 17, Hanes 11, Pecka a Rakočevič po 9, David a Šotnar po 3, Karlovský 2

Ostrava: Waterman a Bohačík po 15, Šmíd a Alleyn po 10, Heinzl 5, Palenik a Nábělek po 3, Pumprla a Lukáš po 2, Havlíka a Šiška po 1

Trojky: 22/8 – 22/6. Trestné hody: 20/17 – 33/21. Doskoky: 38 - 29. Diváci: 445.