Ústečtí basketbalisté znovu nepřekročili svůj stín, jako by čtvrtfinále bylo jejich prokletím. Loni vypadli v Alpe Adria Cupu (AAC) ve čtvrtfinále se Škrlijevem, konečnou pro ně bylo i čtvrtfinále play-off v domácí soutěži. Letos skončili ve čtvrtfinále domácího poháru a nyní i v AAC proti Vídni.

Do domácí odvety si sice přivezli vcelku solidní ztrátu sedmi bodů (95:102), doma se jim ale dlouho nedařilo soupeře zlomit. Ačkoliv po první části vedli 26:19 (+7), v poločase 44:39 (+5) a po třiceti minutách 66:59 (+7), až na pár výjimek, které však Rakušané brzy opět stáhli, se Sluneta nedokázala odpoutat na více než deset bodů.

Krize na Pištěckého družinu přišla v polovině posledního dějství, kdy byl stav nerozhodný 70:70, remízu drželi hosté i tři minuty před koncem. Pak ale zavelela nová akvizice Slunety Adrian Rodgers, jenž korunoval svůj famózní výkon šesti body v řadě a dostal Slunetu na dostřel.

DRAMA V ZÁVĚRU, ŠOTNAR POSLAL ZÁPAS DO PRODLOUŽENÍ

Ačkoliv měli hosté matchball a chvíli před koncem za stavu 83:78 stříleli dva trestné hody, Zadeh proměnil jediný. Sluneta musela, už bez oddechového času, trefit trojku, do nájezdu se pustil opět nepolapitelný Rodgers, v poslední chvíli vyhodil míč na Šotnara a ten poslal zápas stavem 86:79 do prodloužení.

V něm však došel ústeckým dech, postupně nechali soupeře dotáhnout a v závěrečné minutě už to byla spíše křeč a honění výsledku. Vídeň, jíž táhl 30 body opět fantastický Jason Detrick, jenž okusil i nejvyšší španělskou soutěž, tak i v osmi lidech postoupila do semifinále, kde vyzve Pardubice. Sluneta v mezinárodním poháru končí opět ve čtvrtfinále a ve hře už jí tak zbývá jen liga.

"Jsem velice hrdý na své hráče, protože jsme se dostali mezi poslední čtyři týmy soutěže přes velice silný tým, který vyhrál nedávno velký zápas ve své domácí soutěži," tetelil se blahem impulsivní italský kouč Vídně Luigi Gresta.

"Gratuluji Vídni, která si postup zasloužila," kontroval stručně Pištěcký. "Odehrála celý zápas v sedmi, osmi lidech, opravdu smekám, jak tohle zvládají. Věděli jsme to, připravovali jsme se na to, zkoušeli jsme změnit nějaké věci, ale prostě byli lepší," pokrčil rameny. "Co nám nepomohlo byla naše střelecká úspěšnost, protože jsme minuli spoustu otevřených dvojek a trojek, ale to není omluva. Měli jsme plán že je nenecháme střílet z vymezeného území, z nějž jsme dostali 40 bodů, co mám říct… Bojovali jsme, ale chytřejší tým dnes vyhrál."

Pištěckého, jemuž dnes chyběl lídr týmu Pavel Houška, tak může těšit alespoň fakt, že Adrian Rodgers, jenž je v týmu zatím na zkoušku, se uvedl 21 body a sedmi doskoky.

Basketbal, Alpe Adria Cup, odveta čtvrtfinále:

SLUNETA Ústí nad Labem - Hallmann Vienna 91:90pp (26:19, 44:39, 66:59)

SLUNETA Ústí: Čampara 21 (+13 doskoků), Rodgers 21 (+7 doskoků), Brown 12, Pecka 10, Fait 8, Šotnar 6, Svejcar 4, Maděra, Bažant, Karlovský 3

Nejvíce bodů Vídeň: Detrick 30, Radakovics 21, Samac 19, Shoutvin a Dvozden 8

Trojky: 29/9 - 24/8. TH: 16/12 - 28/20. Doskoky: 48 - 49. Diváci: 370.

První zápas: 95:102. Postupuje: Hallmann Vienna