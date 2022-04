Velká cena boxerů, jeden z největších světových podniků v ollympijském ringu, v novém hávu nadchl aktéry i diváky. Finálový program 52. ročníku, který poprvé v historii naplnil ústecký kulturní dům, měl původně na pořadu 13 utkání, avšak kvůli dvěma zraněním se nekonaly utkání ve dvou váhových kategoriích – do 63,5 kg a do 80 kg. Diváci tak mohli vidět jedenáct zajímavých a kvalitních zápasů.

„Grand Prix nabídla jednoznačně vysokou kvalitu, sjeli se k nám kontinentální šampioni, medailisté z evropských i světových šampionátů i borci prověřeni olympijskými hrami,“ řekl pro Deník Svatopluk Žáček, prezident České boxerské asociace.

Česká republika měla zastoupení ve finále díky Kelvinovi Sequessovi ve váze do 67 kg, který nastoupil proti velmi zkušenému polskému borci Damianu Durkaczovi. Polský borec se zkušenostmi z velkých turnajů a OH byl velkým favoritem tohoto finále a nakonec papírové předpoklady vyplnil a zvítězil 5:0 na body. Ovšem pražský rodák podal výborný výkon a byl svému soupeři rovnocenným sokem. Ve svých 18 letech dokázal, že se v něm skrývá velký potenciál do budoucna a vybojoval tak svou první velkou medaili v kategorii Elite. „Předvedl se ve velice dobré, světle,“ chválil Žáček.

Vůbec celý finálový program 52. ročníku měl výbornou úroveň a jako nejlepší zápas celého programu lze označit utkání v supertíze. Brazilský reprezentant Abner Junior, který vlastní stříbrnou medaili, kterou získal na MS 2021, měl za soupeře Nelvie Tiafacka z Německa.

„Krásné utkání, které chvílemi doslova zvedalo diváky ze sedadel. Oba borci předvedli špičkový box plný tvrdých výměn. Po dvou kolech měl na vrch překvapivě německý boxer, ale Brazilec, který ve třetím kole dokázal poslat svého soupeře do počítání nakonec utkání otočil ve svůj prospěch a zvítězil nejtěsnějším možným výsledkem 3:2 na body a vybojoval zlatou medaili,“ uvedl Žáček.