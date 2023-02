Už jen jediné vítězství od postupu do 1. FUTSAL ligy je chomutovský Baník, který uspěl 6:1 na palubovce rezervy FTZS Liberec. „Povedlo se nám dostat do vedení, jenže soupeř srovnal z nadvakrát rozehraného autu. To nás ale nerozhodilo a do poločasu jsme dvěma brankami odskočili do vedení. Druhou polovinu zápasu jsme si už pohlídali,“ hodnotil duel trenér vítězů Jan Brič. „Od premiérového titulu ve 2. lize nás dělí už jen jedna výhra, a to máme, tenisovou terminologií řečeno, tři mečboly,“ radoval se.

To znamená prakticky konec nadějí pro teplické Morgan Commando, ani to ale nemusí smutnit. Výhrou 8:4 nad Bocou Chotěboř odrazilo její atak ze 4. příčky a dotáhlo se bodově na druhou Mladou Boleslav. Tepličtí jsou posledním celkem, který může Chomutov zastavit v cestě za postupem, ovšem museli by vyhrát všechna zbylá utkání.

Hrálo se také ve třetí nejvyšší soutěži, jejíž nováček a jediný krajský zástupce v Divizi A, Tiradores Ústí nad Labem, doslova zničil Reas Česká Lípa 15:1. V tabulce poslední hosté neměli nárok, naopak výběr trenéra Dušana Stíbala se posunul na bronzový stupínek, jen o skóre za druhý Arsenal Benešov. „Chválím celý tým za to, že vydržel s disciplinovaným výkonem celých 40 minut, i když krátce po změně stran už nebylo příliš o co hrát. Stále jsme hledali dobrá řešení vypracovaných situací, což vedlo k řadě pohledných akcí i spoustě branek,“ řekl Stíbal, jenž nechal odpočívat mimo jiné i druhého nejlepšího střelce celé soutěže Dominika Dvořáka.

ROUDNICE UHÁNÍ ZA TITULEM

Možná do rozhodujícího trháku v cestě za krajským futsalovým titulem vystřelila Roudnice nad Labem. Ta v derby zničila Killers Lovosice 10:0 a naplno tak využila pomoci ústeckého Old Schoolu, který doma přehrál druhý Oldřichov 7:4.

„Velmi prestižní zápas pro oba celky, náš tým ho ovšem herně absolutně nezvládl a po zásluze jsme prohráli vysokým brankovým rozdílem,“ pravil po utkání zklamaný předseda osmých Killers Tomáš Sallaba.

„Je těžké vyzdvihnout jednotlivce, kluci makali jeden za druhého a odměnou jim bylo čisté konto pro Václava Čížka. Pomohl nám také návrat Matěje Mariče, který měl speciální motivaci do utkání v podobě nástupu mladšího bratra Lukáše v dresu Killers,“ neskrýval naopak radost šéf roudnického klubu Martin Hakl. „Kluci celou sezónu vnímají pokyny od trenéra Radka Hrdého a zápas od zápasu se zlepšují. Jsem rád, že se v zápase objevují věci secvičené na tréninku, v tom vidím největší rozdíl oproti loňské sezoně,“ pochvaloval si už velice slušně nastartovanou jízdu za titulem, v níž už má tým z areálu Pod Lipou sedmibodový náskok.

Výrazně mu pomohla také porážka druhého Oldřichova, který nestačil v Ústí nad Labem na domácí Old School, byť má ještě jeden duel k dobru. „Oldřichov dnes v okleštěné sestavě nestačil v hale UJEP na domácí Old School a připisuje druhou prohru sezony,“ okomentoval klub stručně porážku 4:7 na svém Facebooku.

„Utkání hodnotím velice kladně. Začalo to už přípravou v kabině a během rozcvičky. Na soupeře jsme nastoupili kvalitním výstupem dopředu a takticky dobře dozadu. Oldřichov hrál powerplay, kterou se nám ale dařilo dobře bránit a z brejků jsme měli povedené akce,“ přidal pohled z domácí strany kapitán vítězů Petr Barnat. Old School si díky výhře proti druhému celku tabulky polepšil na čtvrtou pozici a stále může pomýšlet i na medaile.

Divize? Potřebovali bychom sponzora, ví Hakl

Aktuální lídr krajského přeboru futsalistů, SK Roudnice nad Labem, má namířeno ke krajskému titulu, který by se rovnal šanci postoupit do třetí nejvyšší soutěže, Divize A. "Lhal bych, kdybych řekl, že jsme nesledovali výsledek Oldřichova v posledním zápase s Old School Ústí nad Labem, který nás mile překvapil," přiznal šéf roudnického celku Martin Hakl. "Snažíme se ovšem soustředit hlavně sami na sebe a dokončit sezónu na prvním místě. Třešnička na dortu by byla, kdyby se nám to povedlo bez jediné porážky," zasnil se.

"V případě vítězství v soutěži letos reálně přemýšlíme o účasti v Divizi, ta je ovšem finančně nákladná a bez vstupu sponzora do klubu bude velmi náročné veškeré výdaje spojené se soutěží poplatit," dodal.

Roudničtí letos těží i ze širokého kádru, během zápasů v krajském přeboru už protočili 24 hráčů.