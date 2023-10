Zdá se, že špatný úvod je zapomenut. Po třech prohrách na úvod si ústečtí basketbalisté připsali třetí vítězství za sebou, proti Olomoucku zaznamenali první stovku v sezóně. Pod výhru 105:87 se podepsala především famózní třetí čtvrtina, kterou Sluneta ovládla 40:19 a získala klíčový náskok.

Stý bod ústeckých basketbalistů v zápase proti Olomoucku obstaral kapitán Ladislav Pecka | Video: Deník/Daniel Brzák

První dvě desetiminutovky byly ze strany Severočechů trápení. Olomoucko předvedlo drtivý nástup, po němž vedlo 9:1, následně se oba celky střídaly ve vedení. To se změnilo celkem šestnáctkrát, sedmkrát se oba týmy sešly na stejné cifře. Do šaten šli s náskokem Ústečtí, že by byli spokojenější se ale říct nedalo.

„Důležité vítězství! Nebylo to teda příliš hezké, Olomoucko hraje trochu atypický basketbal na naši ligu, což nám moc nevyhovovalo a první poločas jsme se jim přizpůsobili," byl si vědom trenér domácích Jan Šotnar. „O přestávce jsme si v šatně nějakým způsobem promluvili, do třetí čtvrtiny jsme vstoupili dobře, dali jsme čtyřicet bodů a zápas jsme otočili," pokračoval.

RARITA

Jen pro představu - 40 bodů v jedné čtvrtině je poměrně rarita. Například v přípravných zápasech v noci na dnešek v nejslavnější basketbalové lize světa - NBA, kde se navíc hraje každý čtvrtina o 2 minuty déle, dokázalo tuto metu vyrovnat či překonat v sedmi duelech pouze Orlando ve druhé periodě.

Právě třetí dějství bylo v utkání klíčové. Sluneta do něj vlétla jako uragán, za prvních pět minut nasázela 20 bodů a vysoký standard si udržela i ve druhé polovině této herní části. Trenér hostů Jay Hipsher se snažil brzdit domácí elán seč mohl, nepomohla ale ani střídání, ani oddechové časy.

Poslední herní úsek přesto patřil Olomoucku, dvěma time outy musel reagovat i Šotnar, který nemohl být spokojen s prací svých svěřenců zejména v obraně.

„Celkově se mi výkon a přístup nelíbil oproti tomu, jak jsme zahráli v Ostravě a v Pardubicích, kde jsme byli koncentrovaní od 1. do 40. minuty. Dnes jsme se trochu trápili, ale vítězství o dvacet bodů se počítá," dodal ústecký lodivod.

„V první půli jsme začali hodně pomalu, věděli jsme, že to bude těžké, ale v druhé půli jsme zlepšili obranu, doskoky, běhali jsme rychle dopředu, prostě hráli naši hru. Důležitá výhra a těšíme se na další utkání," shrnul duel stručně Lamb Autrey, který oslavil své 34. narozeniny nejen 13 body, ale také devíti asistencemi a sedmi doskoky.

Dařilo se opět i rozehrávači Martinovi Nábělkovi, který si připsal 16 bodů, a po Peckovi (20) a skvělém Nicholsovi (28) byl třetím nejlepším střelcem.

„Veškerý kredit jde Slunetě, jejich trenérskému týmu a hráčům. Odehráli výbornou třetí čtvrtinu, naši hráči začali s velkou energií, ale na konci zápasu nám došla šťáva," přidal pohled z tábora hostů kouč Hipsher.

Ústecký tým tak začal čtyřzápasovou domácí šňůru, v níž vyzve ještě pražské duo Slavie a USK, a v Alpe Adria Cupu Záhřeb, výtečně a v ligové tabulce srovnal svou bilanci na tři výhry a tři porážky.