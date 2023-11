Takový zápas se jen tak nevidí. Ústečtí futsalisté prohrávali ve televizní dohrávce 6. kola 1. FUTSAL ligy s Kadaní už 2:6, nakonec ale udrželi stoprocentní bilanci na domácí palubovce. I díky dvěma brankám v posledních 60 vteřinách totiž doslova vydřeli výhru 7:6.

Gól ústeckého Rapidu v powerplay na 3:6. | Video: Deník/Daniel Brzák

Historie už se nebude ptát na to, že domácí Rapid vstřelil první gól až ve 24. minutě. Ani na to, že ještě devět minut před koncem vedla Kadaň o čtyři góly a navíc sudí přehlédli Japovu dělovku, která se od spojnice odrazila za brankovou čáru a poté zpět do hřiště.

Pravda, v tu chvíli měli svěřenci Davida Filingera i trochu smůly, stejně je ale hřích takový náskok promrhat. Tím spíš, že za to mohlo mizerné bránění při hře bez brankáře.

„My měli zápas pod kontrolou do doby než začalo Ústí hrát powerplay. Vyhraný zápas jsme si prohráli špatným bráněním v ní. Zkušení kluci Češi i Brazilci toto musí zvládnout a musí vědět, kam se postavit. Utkání jsme měli ve svých nohou a zápas jsme doslova odevzdali,“ věděl i hostující kouč v pozápasovém hodnocení. „Domácí ale musím pogratulovat, bojovali, makali a nakonec jim i přálo štěstí,“ uznal.

„Po nepovedené první půli jsme do druhého poločasu museli vstoupit s rizikem hry bez brankáře,“ vysvětloval domácí lodivod Martin Dlouhý risk za stavu 0:3.

„V první části druhého dějství jsme za stavu 2:6 teprve pochopili, že bez pohybu hrát nepůjde a začali plnit taktické pokyny. Podařilo se nám snížit na 3:6 a vzápětí na 4:6. Powerplay se dařila a navázali jsme dalšími brankovými příležitostmi a vytěžili vyrovnání. Soupeř byl otřesený, proto jsme pokračovali v risku hry bez brankáře a přineslo nám to pár sekund před koncem zápasu ovoce v podobě vítězného gólu,“ oddechl si spokojeně.