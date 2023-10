Basketbalisté ústecké Slunety si připsali páté vítězství v řadě. Výhrou 81:66 proti USK Praha naplno využili čtyřzápasové domácí šňůry, v níž krom tří ligových soupeřů zdolali také Dinamo Záhřeb v mezinárodním Alpe Adria Cupu.

Atmosféra na zápase KNBL Sluneta Ústí nad Labem - USK Praha | Video: Deník/Daniel Brzák

Proti vysokoškolákům fungovala Ústí především obrana, Severočeši dovolili soupeři jen lehce přes 30 bodů v každém poločase. "Podle očekávání jsme odehráli hrozně těžký zápas proti USK, které hrálo ve vysokém tempu, fyzicky a s velkou rotací hráčů. My jsme bojovali až do konce, pomohli jsme si dnes výjimečně obranou, nikoliv útokem a máme pátou výhru v řadě," byl si vědom také domácí kouč Jan Šotnar.

"Ta je pro nás v tomto období velice důležitá, konečně teď máme týden volno, ve kterém se potřebujeme dát dohromady. Věřím, že naše vítězná série ještě neskončila," dodal s odkazem na fakt, že ze sestavy vypadl pro změnu pivot Delvon Johnson, jehož ovšem zastoupil s 12 body a 5 doskoky skvělý Karlovský, ačkoliv zápas kvůli pěti osobním chybám nedohrál.

Krom vynikajícího Nicholse (28 bodů) se mohli Ústečtí opřít o další české hráče, druhým nejlepším střelcem byl se 14 body Johan Haiblík, jenž trefil dvě ze tří trojek a tři ze čtyř střel za dva body. S pěti doskoky tak předvedl vynikající výkon. "Vyhráli jsme, což je skvělé. Musíme stejně pokračovat dál, věřím, že si udržíme vítěznou sérii," řeklo produktivní křídlo, které odehrálo téměř 35 minut.

Double double za 13 bodů a 15 doskoků, z toho sedm útočných, zaznamenal kapitán domácích Ladislav Pecka. Sluneta ovšem zvítězila naprosto zaslouženě, od úvodního útoku totiž byla ve vedení, v němž strávila více než 38 minut. Svého soka přitom nepustila do náskoku ani jednou.

"Bylo to stejné, jako s Děčínem. Ujel nám začátek, nebyli jsme koncentrovaní, dostali jsme 24 a 22 bodů v první a druhé čtvrtině. Po pauze jsme to sice zlepšili, ale nestačilo to. Vrátili jsme se na mínus šest bodů, ale potom už jsme neměli sílu. Jak říkám musíme zlepšit začátek a mít lepší energii," řekl rozehrávač pražského celku Patrick Samoura.

"Přijeli jsme do Ústí s odhodláním zůstat ve hře a hrát o vítězství v koncovce. Každý mluví o ofenzivě Ústí, ale dnes ukázali skvělou obranu a kolektivní basketbal a tento level byl pro nás moc vysoký," doplnil hodnocení hostů francouzský trenér Frank Kuhn.

Po žních na domácí palubovce čeká svěřence Jana Šotnara pro změnu dlouhá šňůra venkovních duelů. Mimo jiné i kvůli Mezinárodnímu tanečnímu festivalu, a také kvůli pohárovým zápasům v Rakousku a na Slovensku, odehraje Sluneta, která se touto výhrou vyšvihla na třetí příčku ligové tabulky, pět mačů na palubovkách soupeřů. Doma se představí až 19. listopadu proti Opavě.