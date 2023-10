Deset! Meta, jíž si fanoušci žádali poté, co začal Mělník kupit chybu na chybu, byla splněna. Futsalisté ústeckého Rapidu zválcovali Olympik 10:1 a připsali si první výhru v rámci 1. FUTSAL ligy.

Rapid Ústí n. L. - Olympik Mělník, 1. FUTSAL liga 2023/2024 | Foto: Deník/Daniel Brzák

Tříbodový zisk proti soupeři, který měl do té doby na kontě dvě výhry a 24 vstřelených branek, přišel náramně vhod. Ústečtí totiž dokázali konečně zlomit svou střeleckou impotenci, navíc bodovali v zápase, kde se to možná úplně nečekalo.

"Do utkání jsme vstoupili aktivně a již od prvního střídání jsme si vytvořili několik šancí, které jsme však neproměnili. Obával jsem se, že jako první inkasujeme a soupeř otupí náš tlak. Naštěstí se podařilo jako první prosadit nám, na což ještě soupeř zareagoval vyrovnáním. My pokračovali v aktivitě a byli jsme odměněni do půle dalšími čtyřmi brankami," hodnotil duel trenér domácího celku Martin Dlouhý.

"Na první poločas se nám podařilo navázat i po přestávce aktivní hrou a proměňováním brankových příležitostí. Když se nám v utkání daří, padá nám do branky soupeře téměř vše. Jsem rád, že se nám po dvou střetnutích bez vstřelené branky podařilo skórovat a dokráčeli jsme k zisku prvních bodů v letošní sezóně," pochvaloval si deset gólů po předchozím půstu.

Čtyřmi góly se blýskl Jaroslav Zápotocký, další dva přidal jeho bratr Jiří. Oba bratři a juniorští reprezentanti v Ústí hostují z mistrovské Plzně, do níž přestoupili letos v létě.

"Gratulujeme soupeři k zaslouženému vítězství, nám se proti Rapidu nedařilo absolutně nic. K zápasu jsme přistoupili hodně laxně, dělali jsme jednoduché chyby a soupeř potrestal naši naivitu," řekl trenér Mělníku Jakub Němec.

Ústecký celek získal důležité tři body a v tabulce poskočil po prvním domácím zápase na sedmou příčku.

Futsal, 1. FUTSAL liga, 4. kolo:

FC Rapid Ústí nad Labem - Olympik Mělník 10:1 (5:1)

Branky a nahrávky: 5. Vobořil, 11. Jaroslav Zápotocký (Vobořil), 18. Jaroslav Zápotocký (Vobořil), 19. Jaroslav Zápotocký (10 m kop), 19. Jiří Zápotocký (Jaroslav Zápotocký), 22. Jiří Zápotocký (Džudža), 23. Vondrka (Gajdoš), 29. Gajdoš (Vobořil), 32. Jaroslav Zápotocký, 32. Novák – 8. Vokoun (Gabčo)

Rozhodčí: Vlašič, Lasch. ŽK: 10. Machytka, 24. Gabčo (oba Mělník). Diváci: 156.

FC Rapid Ústí nad Labem: Džudža (Mrázek) – Jaroslav Zápotocký, Jiří Zápotocký, Vobořil, Šebek – Vondrka, J. Novák, M. Gajdoš, Chalupa – od 27. Hajaš, od 27. Vávra – připraven M. Čapek.

SK Olympik Mělník: Šanda (21. Bukhvak) – J. Sváta, M. Sváta, J. Vokoun, Machytka – Jiří Novotný, Abrham, Šup, Gabčo – od 21. Ježek, od 35. Šuba ml.