Basketbalistům Ústí to dál skřípe, stejně jako jejich hokejovým kolegům. A po jejich vzoru rovněž ztratili výborně rozehrané derby s Děčínem na domácí půdě. V ohlušující atmosféře nedokázali zastavit nápor Válečníků, kteří ve druhé půli dotáhli desetibodové manko a zvítězili 95:88.

Atmosféra během derby Sluneta Ústí - ARMEX Děčín | Video: Deník/Daniel Brzák

Od prvních minut to přitom vypadalo, že derby ovládne domácí celek. Ten diktoval tempo hry, Autrey se skvěle doplňoval s Nicholsem a do šaten se šlo za desetibodového vedení Slunety. Jenže po přestávce jako by si oba celky vyměnily dresy. Domácím přestala padat střelba z dálky, kupili zbytečné ztráty i fauly a prohrávali také na doskoku.

Válečníků bylo rázem plné hřiště, Kroutil se Svobodou jim vlili úspěšnými trojkami novou krev do žil a brzy bylo srovnáno. V poslední desetiminutovce už to byla ze strany Ústí křeč. Trenér Šotnar, jenž si musel vyplýtvat dva oddechové časy už ve třetí čtvrtině, se sice snažil zastavit ofenzivní lavinu, která se valila na jeho svěřence, jenže neúspěšně. Děčín se v polovině posledního dějství ujal vedení, a to už nepustil.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Stěžejní osobou byl rozehrávač A. J. Walton, jenž zaznamenal triple double, tedy 19 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. To ocenil i hostující trenér Tomáš Grepl. "Chtěl bych vypíchnout dvě věci. První je obrovský kredit pro Petra Machače, jenž si v zápase v Ostravě vykloubil loket a stejně dnes se sebezapřením nastoupil. Nechápu proto některé hejty z tábora soupeře. Tou druhou je výkon A.J. Waltona, který zaznamenal 19 bodů, 10 doskoků, 10 asistencí, což je, myslím, skvělý počin v tak kvalitním utkání ve skvělé atmosféře, jako je derby mezi Ústím a Děčínem," liboval si.

"Do zápasu jsme nastoupili trochu zakřiknutě, domácí nás přehrávali, Když jim dovolíte takovou útočnou hru, která jim vyhovuje, mají dostatek talentu na to, aby vás za to potrestali. Výsledkem bylo 56 obdržených bodů. Po přestávce jsme zlepšili obranu, díky tomu se nám povedlo přibrzdit Ústí v rychlých protiútocích, v nájezdech a zápas otočit, za což jsme samozřejmě rádi," doplnil hodnocení duelu.

To domácí lodivod Jan Šotnar příliš důvodů k úsměvu neměl. "V první řadě gratuluji Děčínu k vítězství, jelikož dnes ukázali, proč jsou Válečníci. Ve druhém poločase si tu výhru doslova vybojovali. My jsme naopak ukázali dvě tváře, v prvním poločase jsme plnili náš plán hry, dali jsme přes 50 bodů, mohli jsme vést i o víc, kdybychom neudělali nějaké chyby," kvitoval první dvě čtvrtiny.

Tím ale optimismus skončil. "Pak ale přijde druhá polovina, říkáme si, že Děčín je tým, který zvládá stahovat i větší než desetibodové ztráty, že se nikdy nevzdají a proto musíme bojovat. Uteče deset minut a najednou je stav vyrovnaný, aniž by museli hosté nějak víc zapnout. V podstatě jen bojovali o každý centimetr, Walton ukázal, že je pravým rozehrávačem, naopak nám se výkon zadrhnul a soupeř zaslouženě vyhrál. Zmínil bych ještě poslední číslo, a to jsou doskoky, nemůžeme zvítězit, pokud prohrajeme 30:43 na doskoku a Šturanovič má devět útočných doskoků," krčil bezmocně rameny. "Jsme v těžké pozici, ale nevěšíme hlavy, ve středu míříme do Ostravy a pojedeme tam vyhrát."

Podobně hovořil také autor deseti domácích bodů František Váňa. "Do utkání jsme vstoupili velice dobře, první půlku jsme vyhráli o deset bodů. Hráli jsme to, co jsme potřebovali, i když to v obraně trochu skřípalo, ale útok dominoval. Do druhého poločasu jsme vstoupili méně koncentrovaně, Děčín na nás nasadil zónu, čímž nás zpomalil v útoku. Navíc jsme nedali některé střely a museli jsme hrát víc jeden na jednoho, což asi hosté chtěli. Nepovedlo se nám ubránit klíčové hráče soupeře, dostali jsme nějaké volné trojky a těžké nájezdy, což překlopilo zápas na stranu Děčína."

Nejlepším střelcem Děčína byl s 22 body Matěj Svoboda, který viděl zápas takto. "První poločas byl v režii Ústí, udělali jsme dost chyb v obraně, kvůli čemuž jsme dostali 56 bodů, což je za dvě čtvrtiny strašně moc, tak určitě hrát nechceme. V šatně jsme na sebe o přestávce byli hodně důrazní, pár věcí jsme si vyříkali, věděli jsme, že se musíme chytnout hlavně obrany a pak přijde útok. Do druhé půle vstoupil úplně jiný tým Děčína. Začali jsme dobře bránit, pomohli jsme si zónou, která nám vycházela a zastavili jsme brejky Ústí. Začalo se nám dařit i v útoku, trefili jsme nějaké trojky, což nám pomohlo a poslední dvě minuty už jsme si to jen pohlídali."

Děčínští tak zůstávají i po třech kolech stoprocentní, navíc znovu pokořili nenáviděného rivala, což kvitovala i zhruba třetina haly zaplněná modrobílými barvami. Naopak Sluneta dál tápe, ani napotřetí se nedočkala výhry, prohraný souboj s úhlavním rivalem jí navíc rovněž moc sebevědomí nepřidal.

Liga pokračuje už ve středu, Ústí míří do Ostravy, Děčín hostí Olomoucko.

Basketbal, KNBL, 3. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK ARMEX Děčín 88:95 (26:23, 56:46, 75:69)

Ústí: Autrey 19, Nichols 18, Pecka 15, Johnson a Dailey po 12, Váňa 10, Žikla 2

Děčín: Svoboda 22, Walton 19, Kroutil 18, Pomikálek 17, Cubbage 14, Šturanović 4, Macháč 1

Trojky: 22/9 – 28/11. Trestné hody: 23/15 – 24/22. Doskoky: 30 - 43. Osobní chyby: 23 - 21. Diváci: 1 450.