Ústecký basketbal zapisuje další skvělý úspěch! Mladíci v kategorii U15 urvali na domácím mistrovství České republiky bronzové medaile. Ve fantastické kulise přetlačili v infarktové koncovce Tygry Praha 76:75.

Dramatický závěr zápasu o 3. místo a následné ústecké oslavy | Video: Deník/Daniel Brzák

"Ztratil jsem hlas, to je první, co mohu říct," líčil několik minut po zápase už bez nervů hlavní trenér Michal Žalud. Přesto s ním stále cloumaly emoce a ve vestibulu haly přijímal gratulace ze všech stran. "Chceme moc poděkovat fanouškům, protože to, co dnes v hale předvedli, bylo něco neskutečného," složil poklonu zaplněnému hledišti, které hnalo domácí kupředu, byť po většinu utkání dotahovali.

Ústečtí navíc v průběhu zápasu přišli o jednoho z tahounů, Jakub Žalud, do té doby autor 15 bodů, musel odstoupit kvůli zranění. Skvěle ho ale zastoupil Šimon Mayer. "Jsem za Šímu neskutečně šťastný. Díky zranění Kuby dostal obrovské penzum času, a on to zhodnotil k nejlepšímu výkonu, jaký jsem u něj kdy viděl," chválil ústeckou čtrnáctku, která nastřádala 8 bodů a 5 doskoků.

Hlavní bodový podíl si tak rozdělili tradičně Václav Wiesner (22) a Patrik Wanke (23). První jmenovaný přidal navíc 9 doskoků, druhý pak 7 doskoků a 6 asistencí. Zápas se lámal až v samém závěru, kdy se Sluneta dostala do vedení 76:74. Pražané si v závěrečném tlaku vykoledovali faul při střelbě pouhé čtyři desetiny vteřiny před koncem, ovšem Pospíchal proměnil pouze první trestný hod, načež mohla propuknout ústecká radost.

"Každou medaili jsme brali jako úspěch. Loni jsme skončili čtvrtí, spolu s Ostravou jsme jako jediní obhájili postup mezi čtyři nejlepší. Klukům jsem říkal, že už to je samo o sobě skvělé, protože udrželi výkonnost. Každý cenný kov jsme tak brali všemi deseti. Máme sice v této kategorii skvělé hráče, ale rotace je omezená, takže je to pro nás neskutečný úspěch," popisoval dále hlavní kouč.

Toho bude možná úspěch stát změnu vizáže, což mu ochotně připomínali ve vestibulu snad všichni procházející rodiče jeho svěřenců. "Řekl jsem, že když bude zlatá medaile, tak půjdu do hola, ale všichni mě teď přesvědčují, že musím jít i při bronzové," usmál se kouč bronzových medailistů. "Rozmyslím si, jestli to splním," culil se tajemně nadále, načež však vážně dodal. "Ale jo, asi něco krátkého vymyslíme."

Mistrovství republiky nakonec ovládl ústecký přemožitel ze semifinále, Ostrava ve neméně napínavém finále udolala Brno 77:75.